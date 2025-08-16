Suscríbete a
ABC Premium

Debajo de los adoquines no estaba la playa

El paseante

Las obras en el Centro, aunque sean muy limitadas, tienen repercusiones importantes en el tráfico rodado

Agosto es el mes por excelencia de las calicatas y las zanjas, aunque los trabajos se prolongarán en otoño

Las obras en Méndez Núñez han hecho aflorar los raíles de los antiguos tranvías eliminados en la década de los 60

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Dos jóvenes por el pasillo que ha sido habilitados para los peatones en la calle Méndez Núñez
Dos jóvenes por el pasillo que ha sido habilitados para los peatones en la calle Méndez Núñez Raúl doblado
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este capítulo del Paseante es una contradicción en sus términos desde la primera línea. Porque lo primero que hay que recomendar es que no se pasee por las calles en obra en el Centro y que se evite, en la medida de lo posible, ... transitar por ellas si no quiere verse acosado por máquinas rugientes que escupen humo, ruidos de martillos neumáticos, nubes de polvo en suspensión cada vez que los camiones se mueven y griterío en idiomas africanos de algunos operarios subsaharianos en los que sólo se acierta a entender la palabra 'albero', de improbable traducción al suajili, por ejemplo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app