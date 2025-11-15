El Gobierno andaluz mantiene su hoja de ruta para la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla: «Estará funcionando en 2028»

La Junta de Andalucía ha tenido que modificar parte del diseño de la Ciudad de la Justicia de Sevilla de Palmas Altas, pero los contratiempos no cambian su hoja de ruta para la mudanza de más de 1.700 funcionarios a las nuevas ... dependencias compradas a la malograda multinacional Abengoa, en el extremo sur de la capital andaluza.

«Nuestro plan es tener en 2028 todos los órganos judiciales trasladados a Palmas Altas», a la que será la segunda sede más grande de España, según ha confirmado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en una entrevista concedida a ABC. El plazo inicial para completar la puesta en marcha «a pleno rendimiento» de las nuevas sedes judiciales se mantiene.

El responsable autonómico matiza que hay «una única duda» en el cronograma. Se trata de tres servicios que no caben en el futuro complejo, que son los juzgados de Menores, los de Violencia de Género y el Instituto de Medicina Legal (IML), donde trabajan los forenses que auxilian a la Justicia a través de peritajes médicos y psicológicos en casos civiles y penales. Estos tres órganos «requieren un nuevo edificio que hay que construir, que no cabe en lo que hay construido», precisó Nieto. «Si todo va bien, yo creo que a lo largo de 2028 o en 2029 tendremos también ese ese edificio con esos tres servicios», pero todos los demás estarán funcionando «antes de que acabe 2028», ha reiterado.

La compra de los edificios por 70 millones

Después de décadas de promesas incumplidas que han obligado a usar juzgados obsoletos y espacios alquilados diseminados por la ciudad, el anterior Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos compró a Abengoa sus edificios en Palmas Altas por 70 millones de euros a finales de 2021. A partir de ahí, inició la adaptación de espacios diáfanos para salas de vistas, despachos y oficinas para jueces, fiscales, letrados y funcionarios. Las asociaciones de magistrados protestaron por el reducido tamaño de los despachos y el Ejecutivo autonómico modificó el proyecto para doblar el espacio desde 12 metros cuadrados iniciales hasta los 24.

Otro «freno» importante ha sido la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia aprobada este año, que entrará en vigor en Sevilla y en el resto de las capitales andaluzas el 31 de diciembre de 2025. La norma ha obligado a variar la planificación inicial al pasar de una división por juzgados a otra organización por tribunales. «Eso nos ha generado un pequeño problema», detalló Nieto.

El consejero ha reconocido que «la concepción inicial» de la Ciudad de la Justicia de Sevilla «tenía algunos planteamientos que no eran acertados», lo que «nos ha llevado a tener algunas equivocaciones» y ajustes.

Ahorro en alquileres

Salvados estos escollos, la Junta espera que el proyecto adquiera velocidad de crucero con la contratación de todas las reformas que resta en un mismo lote. El pasado jueves, precisamente, concluyó el traslado de toda la jurisdicción de Primera Instancia al edificio B de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, lo que dejó vacío el edificio de Viapol, en la avenida Ramón y Cajal. La Junta ahorrará casi dos millones de euros anuales en arrendamientos, por lo que en un año se amortizará la inversión realizada en la adecuación del inmueble.

Con este traslado culmina la segunda fase de la puesta en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, después de que la primera se completara con la puesta en marcha del edificio A que alberga la jurisdicción Mercantil y la Contencioso-Administrativa.