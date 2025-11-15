Suscríbete a
El Gobierno andaluz mantiene su hoja de ruta para la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla: «Estará funcionando en 2028»

El consejero José Antonio Nieto señala a ABC que la «única duda» es el traslado de los juzgados de Menores, los de Violencia de Género y el Instituto de Medicina Legal, que requieren un edificio nuevo

Concluye la mudanza a Palmas Altas de los juzgados de Primera Instancia y queda «vacía» un ala del edificio Viapol

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en una visita al edificio B de la nueva sede judicial de Palmas Altas el pasado septiembre
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en una visita al edificio B de la nueva sede judicial de Palmas Altas el pasado septiembre manuel olmedo
Antonio R. Vega

La Junta de Andalucía ha tenido que modificar parte del diseño de la Ciudad de la Justicia de Sevilla de Palmas Altas, pero los contratiempos no cambian su hoja de ruta para la mudanza de más de 1.700 funcionarios a las nuevas ... dependencias compradas a la malograda multinacional Abengoa, en el extremo sur de la capital andaluza.

