José Luis Sanz se muestra «consternado» y traslada su «más absoluta condena» por el asesinato de Sevilla Este

Portal de la vivienda de Sevilla Este donde se ha cometido el asesinato

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado «consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla Este, con el que quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato». Así lo ha expresado a través de sus redes sociales

Asimismo, Sanz ha dicho que «del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima».

Consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla Este, con el que quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato.



Del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima. pic.twitter.com/MS0jlMT1xC — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) September 28, 2025

Los sucesos a los que se refiere José Luis Sanz han ocurrido esta pasada madrugada del domingo, cuando un joven de 21 años ha sido detenido por la presunta autoría de la muerte violenta de una mujer de nacionalidad española de 26 años en Sevilla Este, según ha confirmado la Policía Nacional, que estaría investigando la relación actual que existía entre ambos.