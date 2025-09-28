La Policía Nacional recaba 'imágenes valiosas' del autor del crimen de Sevilla Este

La Policía Nacional ha recabado «imágenes valiosas» del presunto autor del crimen de violencia de género cometido en Sevilla Este. Así lo ha dicho a los medios de comunicación Luis Escobar, presidente de la comunidad de propietarios del edificio en el que se encuadra el bloque número dos de la calle Tigris.

Escobar ha precisado que la víctima y su agresor vivían en el primero A, quizá con otras personas, y que las imágenes tomadas por la videocámara muestran «la entrada y salida» del portal del joven de 21 años presunto autor del crimen, con el torso desnudo y tatuado.

Este joven, ingresado y custodiado por la Policía Nacional en el hospital tras autolesionarse después del crimen, sería de origen iberoamericano y habría degollado a la víctima.