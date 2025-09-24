El cierre de la Cartuja para el Betis ahoga el tráfico hacia el Centro

El dispositivo que se prepara para los partidos del Betis en la Cartuja propicia que las puertas del Parque Tecnológico de la Cartuja se cierren prácticamente en su totalidad horas antes del encuentro de turno del equipo que dirige Manuel Pellegrini. Esta medida ... no ha dejado indiferente a nadie y son muchos los que se quejan de que esta medida evita disponer de más aparcamientos para los que acuden a los partidos a un cómodo paseo de 15-20 minutos de distancia en una zona que, a la hora que se suelen disputar los partidos, ya se ha liberado de la mayoría de vehículos que trabajan en las empresas allí instaladas.

Tampoco lo comprenden los establecimientos de restauración de la Cartuja, que ven como esta medida aleja a potenciales clientes de sus establecimientos ante la imposibilidad de acceder tras el encuentro a recoger su coche sin tener que dar un rodeo y sin asumir las largas colas de coches que se producen ante las dos únicas vías de salida del Sevilla Tech Park.

El propio Ayuntamiento ha advertido que durante los partidos del Real Betis Balompié en la Cartuja, como el de este miércoles ante el Nottingham Forest en la Europa League, permanecerán abiertas en horario habitual los accesos en la confluencia Marie Curie con Leonardo da Vinci dirección sur, y la Puerta Sur de Américo Vespucio. El resto de las mismas permanecen cerradas desde tres horas antes del partido, lo que ha generado la protesta de los establecimientos hosteleros de la zona. «Están obligando a la gente a realizar botellones en las inmediaciones del estadio o a irse a las food trucks del entorno del campo, y no piensan en los negocios de hostelería que estamos en la Cartuja hace tiempo y que encontrábamos en la llegada del Betis una oportunidad de mejorar nuestros ingresos en una época tan difícil como la actual», comenta José, responsable de Klásiko Urban Food, en la calle Charles Darwin. Este hostelero afirma que todos los establecimientos de restauración de su misma calle, donde se encuentran el 50% de la hostelería de la isla de la Cartuja, están en contra de la decisión de cerrar las puertas de salida y entrada del PCT los días de partido, por el perjuicio que les ocasiona.

Medida para «mejorar los flujos de tráfico»

Con esta medida, los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla consideran que se ordenarán mejor los flujos de tráfico en la Cartuja y que el transporte público ganará en velocidad a la hora de trasladar a los aficionados, ya que la avenida de los Descubrimientos queda expedita de entrada y salidas de coches desde tres horas antes del partido. También subyace en la decisión una motivación mayor para las autoridades, que es fomentar que los coches utilicen las bolsas de aparcamiento habilitadas en la Bancada de la Expo y junto a la avenida Carlos III, unas plazas que se estaban quedando prácticamente vacías durante los partidos disputados hasta el momento en el recinto que alberga ahora los partidos del Real Betis. Todo porque el sistema previo de reserva de plaza previa no ha resultado del todo funcional para muchos seguidores que reservaban la plaza pero que después no acudían a la misma o no sabían como hacerlo.

La justificación que encuentran en el ayuntamiento para cerrar las puertas de acceso al Sevilla Tech Park es que los aficionados verdiblancos acudían en sus coches particulares y se dedicaban a circular por el interior para buscar un estacionamiento en las plazas que hay habilitadas para el ordinario. Los técnicos consideran que eso desordenaba los flujos de tráfico, provocaba atascos en la zona interior del recinto, e impedía realizar un control exhaustivo de la movilidad en la Isla, especialmente a la finalización de los partidos. Ya ante la Real Sociedad se procedió a tomar esta medida y el flujo mejoró, según transmiten desde el Ayuntamiento, algo con lo que no concuerda José, hostelero de la zona: «Hay clientes míos que me dijeron que tardaron hora y media en salir del parque, y mi mujer, que venía a trabajar, también tuvo que comerse un buen atasco para poder llegar a trabajar al local».

Cerrar las puertas que permiten el acceso a la avenida de los Descubrimientos impide la vía de salida de muchos vehículos por la pasarela de la Cartuja hacia la calle Torneo, limitando así el tránsito en uno de los pocos accesos que tiene el PCT desde el otro lado del río. Los técnicos del Ayuntamiento consideran que limpiar de tránsito esta avenida facilita la circulación de las lanzaderas de Tussam para desalojar el estadio lo más rápidamente posible.

Por otro lado, el hecho de dejar abierta la puerta sur de Américo Vespucio como una de las dos únicas vías de salida del Sevilla Tech Park también provoca la congestión y el cuello de botella del tráfico por tratarse de una salida de un sólo carril y que se encuentra en su camino con varios semáforos en el camino hacia Torre Sevilla para desplazarse a otros puntos de la ciudad. Lo cierto es que la medida seguirá siendo una prueba para mejorar un sistema de llegada y salida de aficionados a la Cartuja que no deja satisfecho a todo el mundo. Una de las cosas que reprochan los hosteleros es que haya diferencias según el espectáculo o evento en cuestión, poniendo sobre la mesa que para los conciertos en el Cartuja Center Cité sí se habiliten puertas de evacuación del Parque como la de la calle Albert Einstein, facilitando así el desalojo ágil del entorno de este lugar.