El cierre de la Cartuja para el Betis ahoga el tráfico hacia el Centro

Los hosteleros se quejan del perjuicio de la medida, que en el Ayuntamiento ven positiva por mejorar la circulación en la zona

Cartuja cerrará el parque durante los partidos del Betis para fomentar las bolsas de aparcamientos

Las puertas del PCT Cartuja cerradas por el partido del Betis
Las puertas del PCT Cartuja cerradas por el partido del Betis
Jaime Parejo

Jaime Parejo

El dispositivo que se prepara para los partidos del Betis en la Cartuja propicia que las puertas del Parque Tecnológico de la Cartuja se cierren prácticamente en su totalidad horas antes del encuentro de turno del equipo que dirige Manuel Pellegrini. Esta medida ... no ha dejado indiferente a nadie y son muchos los que se quejan de que esta medida evita disponer de más aparcamientos para los que acuden a los partidos a un cómodo paseo de 15-20 minutos de distancia en una zona que, a la hora que se suelen disputar los partidos, ya se ha liberado de la mayoría de vehículos que trabajan en las empresas allí instaladas.

