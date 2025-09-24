Cartuja cerrará el parque durante los partidos del Betis para fomentar las bolsas de aparcamientos

El Betis ya ha disputado tres partidos como local en el Estadio de la Cartuja desde el pasado mes de agosto y tanto el club verdiblanco como el propio Ayuntamiento de Sevilla siguen afinando los detalles del plan de movilidad. Además de los ... cambios en las ubicaciones de las lanzaderas de Tussam, en el encuentro del pasado viernes contra la Real Sociedad se probó una nueva medida consistente en el cierre de la mayoría de las puertas que dan acceso al Sevilla TechPark, impidiendo así que los coches particulares pudieran circular y estacionar en el interior del parque. Una iniciativa que sí fue comunicada por la entidad bética a través de sus canales oficiales, pero de la que no informó el Consistorio, provocando cierta confusión entre los aficionados que se trasladaban en transporte privado a la zona.

Los técnicos de la Delegación de Movilidad, una vez escuchados los análisis de todos los estamentos que forman parte del Cecop, coinciden en señalar que la medida implantada fue «un éxito», ya que evitó que se produjeran atascos en los interiores del Sevilla TechPark y que la salida de los coches tras el partido fuera más ordenada que en las anteriores ocasiones. Es por ello que la decisión que se ha tomado al respecto es la de mantener el cierre de las puertas para el encuentro de hoy miércoles de Europa League ante el Nottingham Forest y también para el del próximo domingo (21 horas) frente al Club Atlético Osasuna. A partir de ahí, habrá un periodo amplio en el que el Betis jugará varias semanas seguidas como visitante, además del parón de selecciones, por lo que los responsables municipales tendrán casi un mes, hasta el último fin de semana de octubre, para ajustar lo cambios.

De cara al partido de esta noche, que ha sido declarado de alto riesgo por la presencia de miles de aficionados ingleses y que contará con un importante refuerzo de agentes de la Policía Nacional, las puertas del Sevilla TechPark se cerrarán desde tres horas antes del partido, es decir, a partir de las 18 horas. Un sistema que se replicará también para el partido de este próximo domingo. En concreto, los coches no podrán acceder al interior del parque por ninguna de las entradas del Camino de los Descubrimientos. Tampoco estará permitido que lo hagan por el carril de acceso en la confluencia Marie Curie con Leonardo da Vinci dirección norte. Por su parte, el acceso a las pastillas de aparcamiento de Carlos III a través de Gregor J. Mendel sólo se permitirá a los trabajadores de la zona y las entradas por Puerta Norte y a Carlos III desde Hermanos d'Eluyar estarán controlados por Policía Local. Sí permanecerán abiertos los pasos peatonales de todo el entorno.

Aparcamientos habilitados

Con esta medida, los técnicos consideran que se ordenarán mejor los flujos de tráfico en la Cartuja y que el transporte público ganará en velocidad a la hora de trasladar a los aficionados. Sin embargo, el motivo con más peso que ha justificado la decisión de cerrar el parque es que los vehículos opten por estacionar en las grandes bolsas de aparcamiento que se han habilitado en la Bancada de la Expo y en la avenida Carlos III. Tanto el Ayuntamiento como el Betis habían detectado que muchas de estas plazas se quedaban vacías durante los primeros partidos de esta temporada, por eso han ido ajustando el protocolo con diferentes medidas. La primera que adoptó el club fue la de suprimir el sistema de compra previa, ya que había muchos aficionados que reservaban un aparcamientos y luego no acudían, y, por otro lado, los había que se confundían de parcela y provocaban grandes colapsos de tráfico mientras buscaban el que les correspondía.

Una vez que se tomó esta decisión, el siguiente problema fue que muchos aficionados seguían sin llegar con sus coches a las bolsas de aparcamiento y se dedicaban a circular por el interior del Sevilla TechPark para buscar un estacionamiento en las plazas que hay habilitadas para el ordinario. Esto, a juicio de los técnicos, desordenaba los flujos de tráfico, provocaba atascos en la zona interior del recinto, e impedía realizar un control exhaustivo de la movilidad en la Isla, especialmente a la finalización de los partidos. Para evitar que sucediera, el pasado viernes coincidiendo con el encuentro ante la Real Sociedad se optó por llevar a cabo este cierre, consensuado con la Entidad de Conservación de la Cartuja que también forma parte de esta mesa. La medida se testará definitivamente en los dos partidos de esta semana, aunque en Movilidad recuerdan que el plan podría modificarse en caso de que se viera oportuno ajustar las decisiones ya implantadas.