Cartuja cerrará el parque durante los partidos del Betis para fomentar las bolsas de aparcamientos

El Ayuntamiento de Sevilla probó esta medida en el encuentro del pasado viernes ante la Real Sociedad con resultados óptimos según el criterio técnico

Un grupo de aficionados del Betis cruza a pie por el Puente del Alamillo
Un grupo de aficionados del Betis cruza a pie por el Puente del Alamillo JUAN FLORES
Mario Daza

El Betis ya ha disputado tres partidos como local en el Estadio de la Cartuja desde el pasado mes de agosto y tanto el club verdiblanco como el propio Ayuntamiento de Sevilla siguen afinando los detalles del plan de movilidad. Además de los ... cambios en las ubicaciones de las lanzaderas de Tussam, en el encuentro del pasado viernes contra la Real Sociedad se probó una nueva medida consistente en el cierre de la mayoría de las puertas que dan acceso al Sevilla TechPark, impidiendo así que los coches particulares pudieran circular y estacionar en el interior del parque. Una iniciativa que sí fue comunicada por la entidad bética a través de sus canales oficiales, pero de la que no informó el Consistorio, provocando cierta confusión entre los aficionados que se trasladaban en transporte privado a la zona.

