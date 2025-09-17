El corcho de la UCO

La línea que debe separar la gestión pública del interés privado del político es delgada pero roja. Que la mujer de un exconcejal socialista, dentista de profesión, sea la única persona que se presenta en Emvisesa para hacerse con la concesión por subasta de una parcela de suelo público que prometía importantes beneficios, es una curiosa operación que puede ser legal pero no menos sospechosa. Dicen que todo lo que está investigando la Guardia Civil tiene relación con escuchas en un caso de blanqueo de capitales con el que no se ha establecido relación directa, pero lo escuchado y lo visto en los documentos ha confirmado a la UCO que hay tema como para empezar a pinchar fotos de amigos y allegados en el corcho para ver hasta donde llega el hilo de aquella conversación.

Ver comentarios (0) Reportar un error