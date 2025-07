Un científico sevillano en la Universidad de Cambridge: «Aún hay prejuicios sobre los andaluces pero se van quitando»

Jacob González Isa es bioquímico, tiene 24 años y está realizando su doctorado en la Universidad inglesa de Cambridge. Criado en el Polígono de San Pablo, un barrio humilde de Sevilla, recibió hace pocas semanas el Premio Extraordinario Fin de Carrera de la Universidad de ... Sevilla y la beca de la Fundación La Caixa gracias a la cual podrá seguir formándose en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Se trata de cien becas de posgrado con una importante dotación económica para los mejores universitarios de España. Aficionado a la literatura y al carnaval, ganó con 18 años el concurso literario José María Pemán, que convocan ABC y la Fundación Cajasol.

¿Hay muchos sevillanos en la Universidad de Cambridge?

-Alguno hay como Nacho, que es buen amigo y también ganó una de las becas de Bill Gates. Y algún andaluz más, pero no tantos como a mí me hubiera gustado.

-¿Hay muchos más madrileños o catalanes?

-Sí, muchos más. Los andaluces tenemos mucho margen de mejora en esto y también los españoles en general. Deberíamos ayudarnos más entre nosotros.

-¿Por qué cree que pasa esto?

-Será por las universidades de esas zonas, o por el nivel económico. Tampoco se espera de los andaluces que estudien Ciencia. Lo que esperan muchos españoles de fuera de Andalucía es que los andaluces hagamos cosas más relacionadas con el arte. Recuerdo que tras hacer una presentación de los centrómeros, un compañero catalán me dijo: «Ahora entiendo por qué te dieron la beca de la Caixa». No creo que ni él ni nadie tenga que entender eso.

-¿Le ha ocurrido eso alguna otra vez antes de llegar a Cambridge?

-El máster lo hice en Madrid y a veces la gente se reía cuando hacía alguna preguntaen clase.

-¿Por el acento andaluz?

-Sí. Sé de muchos compañeros andaluces a los que les ha pasado en otras universidades fuera de Andalucía. Pero lo comentamos sin ningún resentimiento.

-¿Aún hay prejuicios sobre los andaluces en el ambiente universitario?

-Aún sí, pero se van quitando. El prejuicio de no tomarte en principio tan en serio en las ciencias.

-¿Persiste entonces esa imagen histórica de una Andalucía atrasada?

-Quizá pero yo me pregunto en qué estamos atrasados. En cultura y humanidades, desde luego que no. Es verdad que en ciencia se requieren de unos recursos económicos muy grandes. Y en Cataluña, País Vasco o Madrid tienen muchos más que en Andalucía. Yo no podría haber ido a Cambridge sin una beca, pero un catalán o a un madrileño sí se lo pueden permitir. Y en esas zonas quizá sepa mejor lo importante que es invertir en la educación de tus hijos.

-Estas diferencias económicas impiden la igualdad de oportunidades. Sin la beca de la Fundación La Caixa usted no estaría en Cambridge, pero otros muchos andaluces con talento e ilusión por investigar se habrán quedado fuera.

-No hay más que ver que la Universidad de Sevilla es la segunda con más estudiantes de España y que de aquí sólo recibimos dos becas de las cien que se dieron. No sale la estadística. No creo que aquí seamos peores alumnos pero para nosotros es más difícil salir al extranjero a hacer prácticas y eso influye en nuestra formación.