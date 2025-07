El mejor expediente de Bioquímica de Sevilla: «En la carrera jugaba a la play pero en Cambridge mi play es el carnaval de Cádiz»

Jacob González Isa es bioquímico, tiene 24 años, investiga los cromosomas y está realizando su doctorado en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Criado en el Polígono de San Pablo, un barrio obrero de Sevilla en cuyo instituto público realizó la educación secundaria y el ... bachillerato, recibió hace pocas semanas el Premio Extraordinario Fin de Carrera de la Universidad de Sevilla y una beca de la Fundación La Caixa -que le entregó en un solemne acto S.M. Felipe VI- que le permitirá seguir formándose en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Hijo de un camarero y de una técnica de Rayos, agradece a sus padres que le motivaran siempre a estudiar e intentar llegar lo más lejos posible.

-¿Cómo aprendió inglés?

-Yo nunca he tenido clases particulares, salvo en inglés. En Cambridge te exigen un nivel de C1. En la universidad española te prometen que sales de la carrera con un B1 o un B2. En el instituto del Polígono de San Pablo tuve una gran profesora de inglés, Carmen Castro, que falleció hace poco, y me ayudó muchísimo. Ella fue una profesora muy importante para mí. Me exigió mucho en una época en la que yo no necesitaba estudiar mucho y jugaba bastante a la play.

-¿Cuándo tuvo que dejar de jugar a la play o dedicarle menos tiempo?

-En bachillerato. Me volví demasiado españolizado en el sentido de que tenía que memorizar todo el bachillerato, que tampoco es así. Los británicos no hacen eso y ellos también juegan también a la play. En muchos departamentos de investigación hay para jugar a la play, libros y videojuegos. Para relajarse y para pensar un poco.

-¿Se puede ser el mejor expediente académico de Bioquímica de la Universidad de Sevilla jugando a la play?

-Sí. Y saliendo con los amigos. También hay que pasárselo bien. La ciencia es divertida y hay que divertirse también.

-He leído que que le gusta mucho el carnaval de Cádiz.

-Sí, lo fui descubriendo hace diez años. Me gustan mucho los poemas tradicionales andaluces y aquí está plasmada con una música súper interesante y autóctona. Empecé a escucharlo y ya se me hace muy difícil irme a otro género. Muchas estoy en el laboratorio haciendo cualquier elemento de informática y me pongo los casos y escucho la letras de Martínez Ares o Juan Carlos Aragón y me ayuda. Mi play ahora es el carnaval.