Camareros jugando al baloncesto: la estampa inédita en Sevilla por el corte de luz

A las 12:32 horas del día de ayer Sevilla sufrió un apagón masivo. Los semáforos dejaron de funcionar, los pocos supermercados que no cerraron se encontraban repletos, y el tráfico se convirtió en un verdadero caos. Un escenario prácticamente apocalíptico.

Pero todo esto se puede mirar desde otra perspectiva. Las pantallas dejaron de reclamar nuestra atención, los quehaceres rutinarios parecieron dejar de cobrar la desproporcionada importancia que les damos y pudimos ver un mundo más allá de nuestra monotonía.

Si no que se lo digan a los camareros de este bar de Sevilla. En medio del caos que sufría la ciudad, y que para algunos parecía el final del mundo, estos camareros aprovecharon la situación para jugar al baloncesto. Entre celebraciones, risas y tiros a la canasta, ni siquiera la falta de electricidad y de todos los aparatos que condicionan nuestro día a día pudieron arrebatarles la alegría a estos sevillanos.

Los camareros jugaban y peleaban entre ellos por poder encestar el balón, como si el tiempo no hubiera pasado y siguieran siendo aquellos niños que jugaban al baloncesto en el parque. Las redes se han hecho eco de esta noticia, donde los usuarios comentaban con orgullo que «la esencia que tenemos no la tiene nadie más« o »si Sevilla no existiera habría que inventarla«.

Entre todo el caos y el revuelo, Sevilla nos ha dejado estampas tan memorables como esta, que tal y como ha comentado un usuario en el vídeo, nos han hecho «un poco más humanos».