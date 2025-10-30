Un camarero de Sevilla desmiente lo que muchos piensan sobre el negocio de los desayunos: «Hoy en día es más difícil que un servicio de cocina»

En Sevilla, el desayuno es casi una tradición diaria. Las mesas llenas desde primera hora, el olor a pan tostado y café de máquina… Aquí desayunar fuera no es un lujo, sino una costumbre muy arraigada. Entre los muchos bares que tenemos en ... la ciudad, hay uno que en los últimos meses se ha convertido en tema de conversación: Aromas de San Román.

Esta cafetería de la calle Sol se ha hecho muy popular en redes sociales gracias a sus desayunos y a los vídeos que comparte en TikTok (@aromasdesanroman_), donde muestra el día a día del local y da consejos de hostelería. En uno de sus últimos vídeos, un empleado lanza un mensaje que desmiente una idea muy extendida: que el servicio de desayunos es sencillo y muy rentable para los bares. Lo que desde fuera puede parecer simplemente servir cafés y tostadas es, en realidad, un engranaje complejo donde cada detalle cuenta. Y quienes trabajan en hostelería lo saben bien.

«Un desayuno puede ser más difícil que un servicio de cocina»

En el vídeo, el camarero lo deja claro: «Hoy en día un desayuno es tan difícil o más que un servicio de cocina». La frase llama la atención porque rompe con el mito de lo fácil y rentable que se suele creer que es un servicio de desayunos. Según explica, el problema no está en lo que se sirve, sino en cómo se sirve y en el nivel de personalización que exigen los clientes.

Para ello, pone un ejemplo muy cotidiano: el café. «Te lo piden de 200 formas», comenta, y no parece exagerar. Café en vaso largo, leche templada, desnatada o sin lactosa, azúcar pero también un sobre de sacarina, espuma justa, más corto, más largo, descafeinado de máquina o de sobre… Y todo ello con rapidez, porque el cliente de primera hora suele ir con prisa y espera que el servicio sea ágil y sin retrasos.

Para ilustrar la carga real de trabajo, el camarero comenta algunas de las cifras del negocio. Su local cuenta con seis mesas y, aun así, en un día normal pueden rondar los 150 desayunos. En fines de semana fuertes, llegan a 220, 240 o incluso más, con récords por encima de los 250 servicios en una sola mañana.

La clave para él está en la rotación, ya que esas seis mesas tienen que ocuparse, desocuparse y volver a montarse una y otra vez en cuestión de minutos. No hay pausas largas ni momentos muertos. Y eso exige coordinación y rapidez, pero también una constante de atención al cliente.

La realidad que no se ve detrás de un buen desayuno

Esta mentalidad e importancia otorgada a los desayunos está muy arraigada en Sevilla, donde desayunar fuera forma parte del día a día y muchos bares han cuidado tanto este momento que casi lo han convertido en un pequeño ritual. Hay sitios muy conocidos, como Aromas de San Román, que han ganado popularidad gracias a su apuesta por el producto, precios económicos y ideas curiosas que llaman la atención, como sus tostadas dedicadas al Betis y al Sevilla.

Y es que al final, este vídeo sirve para recordar algo muy básico, que las cosas que parecen fáciles casi nunca lo son. Pedir un café y una tostada puede parecer la rutina más simple del mundo, pero detrás hay personas corriendo, pensando, organizándose y tratando de que todo salga bien aunque haya cola, prisas y mil formas distintas de pedir lo mismo. Y quienes trabajan detrás de la barra lo saben mejor que nadie.