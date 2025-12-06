El Ayuntamiento de Sevilla inicia este martes la renovación del saneamiento en la calle Guadalbullón

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará el próximo martes 9 de diciembre las obras de renovación de la red de saneamiento en la calle Guadalbullón, situada en el distrito Bellavista-La Palmera, con un presupuesto de 786.704 euros y un plazo ... de ejecución estimado de seis meses.

El consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que los trabajos tienen como objetivo aumentar la capacidad hidráulica de la red y evitar desbordamientos durante episodios de fuertes lluvias, como ocurrió hace poco más de un mes. De la Rosa ha añadido que esta actuación se suma a otras obras en marcha en la ciudad para mejorar las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases para reducir las molestias a los vecinos. La primera abarcará desde el número 9 de la calle Guadalbullón hasta la conexión con la galería de saneamiento 3700x3700 que cruza la calle Ali Al Gomari, mientras que la segunda fase permitirá desviar el tráfico desde el inicio de Guadalbullón en la Carretera de Su Eminencia, manteniendo accesibles las calles adyacentes. Durante la obra, no se interrumpirá el suministro de agua, aunque sí se cortará el tráfico rodado en los tramos afectados y se producirá algún impacto puntual en el tráfico peatonal.

Esta actuación forma parte de un conjunto de obras en Bellavista-La Palmera, que ya han superado los cinco millones de euros de inversión. Entre ellas se incluyen trabajos en las calles Júcar, Jamaica, Tenerife, Lima y otras vías, destinados a renovar redes de saneamiento y abastecimiento.

Según el Ayuntamiento, la intervención en Guadalbullón permitirá incrementar la capacidad del colector que recoge las aguas procedentes de las calles Guadalevín, Guadalema, Guadiamar y Guadamanil, contribuyendo a mejorar la seguridad hidráulica de la zona y la funcionalidad de las redes existentes.