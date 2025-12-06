Suscríbete a
El Ayuntamiento de Sevilla inicia este martes la renovación del saneamiento en la calle Guadalbullón

Los trabajos, que durarán seis meses, servirá para aumentar la capacidad hidráulica de la red y evitar desbordamientos durante episodios de fuertes lluvias

Un diluvio «récord» de 115 litros causa un caos histórico en toda Sevilla

ABC de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará el próximo martes 9 de diciembre las obras de renovación de la red de saneamiento en la calle Guadalbullón, situada en el distrito Bellavista-La Palmera, con un presupuesto de 786.704 euros y un plazo ... de ejecución estimado de seis meses.

