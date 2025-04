Soy alérgico

Adriano reconoce su padecimiento como alérgico pero piensa que tanto puede hacer la medicina por él como quienes desde el Ayuntamiento eligen los árboles para plantar en la ciudad o las tareas de Lipasam:

«Donde me ven, con todo mi mármol, también padezco alergia primaveral. Por eso me inquietan las estadísticas que hacen a Sevilla la ciudad diana de todos los pólenes, la más afectada de España. La primavera de Sevilla da para eso y mucho más. Pero estaría bien que las autoridades tomaran nota para poner algo de su parte en la prevención de estas patologías, cuyo incremento es exponencial y no conoce edades ni clases. Me refiero a la elección de determinados árboles o plantas con alta capacidad de generar alergia, como el plátano de indias, o a erradicar actividades letales como las de esas malditas sopladoras de Lipasam, verdaderas armas de destrucción masiva contra los alérgicos».

Más temas:

Sevilla

Alergia

Alergias