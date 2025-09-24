Sánchez adopta un perfil bajo y reitera la inocencia de su hermano y su mujer desde la ONU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha buscado ser deliberadamente neutro para referirse al último movimiento del juez Juan Carlos Peinado en el proceso que instruye contra su mujer Begoña Gómez. Lejos de pronunciamientos altisonantes como el de que «algunos jueces buscan hacer política», el jefe del Ejecutivo ha adoptado un perfil bajo para limitarse a defender la inocencia de sus familiares. Su tono ha contrastado con la exhibición de malestar que desde su entorno en Moncloa y varios ministros han mostrado tras conocerse la noticia.

«Yo creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes y espero que cuando esto ocurra, tenga la misma repercusión mediática que está teniendo hoy el señor Peinado», ha señalado el presidente en la habitual rueda de prensa tras participar en la Asamblea de la ONU.

El presidente ha evitado entrar a valorar si con esta decisión el instructor se encuadraba en esos jueces que «hacen política» y también ha esquivado las preguntas de los periodistas que pretendían arrancarle una interpretación de lo que supone que su mujer pueda enfrentarse a ser juzgada por un jurado popular. Ni siquiera ha querido hacer suyas las palabras que su entorno deslizaba en el día de hoy, cuando aseguraban que lo que busca Peinado es una «humillación pública» de su esposa. «La interpretación se la dejo a ustedes, saquen ustedes las conclusiones», ha dicho, zafándose de los periodistas.

La agenda judicial ha vuelto a eclipsar la apuesta por la defensa de Gaza que Sánchez ha desplegado en Naciones Unidas, por lo que el tono bajo del presidente obedece a que no ha querido contribuir, con sus declaraciones en rueda de prensa, a enturbiar todavía más el ambiente con alguna frase lapidaria contra el Poder Judicial. Menos, en el marco de las Naciones Unidas.