Un venezolano se muda a España y se queda sin palabras por lo que ve en el suelo de nuestras calles: «Choca con mi cerebro»

En nuestro día a día convivimos con una serie de objetos o normas que damos por supuesto. Sin embargo, no todos esos elementos son universales, y basta con que alguien llegue desde otro lugar del mundo para que nos demos cuenta de ello.

Eso es lo que le ha ocurrido a Jefferson, un joven venezolano que acaba de mudarse a España y que lleva una semana compartiendo en redes sociales los detalles que más le llaman la atención de su nueva vida. Entre ellos, uno en concreto se ha vuelto viral por lo común que es en nuestro país.

En el vídeo en cuestión, Jefferson pasea por la calle mientras comenta que hay algo que «choca con su cerebro». Lo dice mientras señala las líneas blancas pintadas en el suelo. Se refiere al paso de cebra, pero lo interpreta con otro nombre: lo llama «semáforo humano», porque —según explica— basta con que un peatón se acerque para que los coches se detengan sin necesidad de ningún dispositivo luminoso.

Según él, resulta sorprendente que los conductores se detengan automáticamente al ver a alguien dispuesto a cruzar, sin pitar, sin acelerar, sin prisas. En Venezuela, asegura, sin semáforo sería imposible cruzar si hay mucho tráfico.

Reacciones en los comentarios

El vídeo del joven ha alcanzado cierta repercusión. Como suele suceder en estos casos, cientos de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«Los hay en todas partes del mundo solo que en Venezuela no se cumplen», «Tampoco te fíes mucho de los pasos de cebra, lo mismo te lleva uno por delante», «pues te van a sorprender muchas cosas más» o «bienvenido, disfruta de mi país, celebra las cosas que te gusten, y sé comprensivo (porque la perfección no existe) con las que no te gusten. Y si algún día te marchas, llévate un bonito recuerdo», son algunos de los comentarios más destacados.