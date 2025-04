Un camarero español, atónito ante la bronca de una clienta por la manera en que le sirve el café: «Me ha pedido...»

Ser camarero es uno de los empleos más sacrificados que existen. Los horarios y salarios no son los mejores, deben hacer frente a situaciones de presión y máximo extrés y es un puesto que requiere de un enorme esfuerzo físico.

A esta lista de inconvenientes hay que añadir que estos profesionales trabajan de cara al público. Esto significa que en muchas ocasiones tienen que lidiar con personas complicadas, que tienen sus manías y que, por desgracia, no son del todo empáticas.

Esto es lo que le ha ocurrido a Abraham Galera Cano, conocido en redes sociales como Abrigaca. En uno de sus últimos vídeos el camarero explica que una mujer le ha echado la bronca por la forma en que le ha servido el café. El chico se ha quedado sin palabras.

Un camarero enfada a una clienta por cómo le sirve el café

Abraham cuenta que una pareja ha comido en el restaurante en el que trabaja. Con los postres, cada uno le ha pedido un café. «La chica me ha dicho que quería un carajillo de Jack Daniel's», añade.

Tras prepararle las bebidas, se las ha acercado a la mesa. El camarero dice que la clienta le ha preguntado con desconfianza si estaba seguro de que le había echado whisky e incluso lo ha olido para confirmarlo. Finalmente, se lo ha tomado. «Se ve que le ha gustado y me ha pedido otro igual», indica.

Esta vez, Abraham decide servirle este segundo café de manera diferente. Lo que ha hecho ha sido llevárselo a la mesa y añadirle allí el Jack Daniel's. «Para que viese la botella», sostiene.

Sin embargo, este gesto parece no haberle gustado absolutamente nada a la clienta. El empleado lo cuenta con detalle: «Ella me ha dicho: 'Perdona, ¿por qué ha es esto? Qué vergüenza. Nadie se tiene que enterar de que tomo whisky en el café, a nadie le importa. No lo hagas más».

El camarero, atónito, le ha respondido y le ha comentado que lo había hecho de esta manera para que no desconfiara y pudiese confirmar que la botella era de Jack Daniel's.