Preguntan a Tomás Roncero dónde sirven el mejor cocido de Madrid y no duda en mencionar este restaurante: «Es de calidad y heterogéneo»

España es un país que destaca en muchos aspectos y uno de los más importantes es su gastronomía. Y es que de nuestras cocinas han salido creaciones que son reconocidas en todo el mundo. Ejemplo de ello son las croquetas o la ... tortilla de patata.

Cada región tiene sus platos típicos. La paella tiene su origen en la Comunidad Valenciana y el gazpacho es propio de Andalucía. Tampoco podemos olvidarnos del cocido madrileño. Este contudente guiso, elaborado con una base de garbanzos, verduras y carne, es todo un arte culinario.

A pesar de su popularidad, lo cierto es que no siempre es fácil encontrar un restaurante en la capital que sirva un buen cocido. Las opciones son infinitas y, a veces, es complicado elegir. Sin embargo, hay personas que sí tienen su favorito. Una de ella es Tomás Roncero. El periodista ha revelado cuál es el local al que acude siempre que quiere disfrutar de este puchero.

El mejor cocido de Madrid se sirve en un restaurante de Puente de Vallecas, según Tomás Roncero

El creador de contenido llamado Comilones Madrid le ha preguntado a Tomás Roncero dónde sirven el mejor cocido de la capital y él no ha dudado en su respuesta. «He conocido buenos, pero este lo es en todos los sentidos, tanto en calidad como en madridismo. Es heterogéneo», sostiene.

El periodista recomienda a sus seguidores comer este plato típico en El Rincón de Toñín, ubicado en Puente de Vallecas (calle Hernández Mas, 20). En la página web se detalla que la especialidad de la casa es el «auténtico cocido madrileño, preparado con los ingredientes más frescos y siguiendo la receta tradicional que ha conquistado los paladares más exigentes durante generaciones». Se trata de «un templo lleno de bufandas del club blanco, la Champions y sabor castizo».

El propietario del bar explica que el cocido cuesta 22 euros y en este precio se incluye el postre, café y vino. «Sonia, la cocinera, lo hace con mucho cariño, todo desengrasado y la materia prima es del tendero de toda la vida», añade.

Antes de poner fin al exquisito banquete, Comilones Madrid le pregunta a Roncero si pueden ir los aficionados del Barça a probar esta delicia. «Sí, sobre todo para que les de envidia lo que se han perdido por no ser del Madrid», responde tajante.