Okupa una casa en Vigo y promete abandonarla alegando que no estaba al tanto de que tuviese propietario: «Me estoy quedando helada»
Marta asegura que cuando accedió a la vivienda hace cinco años no sabía que tenía dueño
Tras mucho tiempo ahorrando, Pedro se compró hace cinco años en Vigo la que iba a ser su primera vivienda. Sin embargo, cuando se disponía a disfrutar del inmueble, se percató de que estaba okupado por una familia.
Este hombre cuenta al programa de Telecinco 'Vamos a ver' que adquirió el piso a través de una entidad bancaria. Le avisaron de que había estado okupado, pero que ya había sido desalojado. «Pensaba que estaba libre. En el momento de entrar, me di cuenta de que había alguien», lamenta. Desde encontonces, está pasando por un auténtico calvario.
Finalmente, el propietario ha decidido llamar a una empresa de desokupación. Gracias a su labor, han conseguido entrar al interior de la casa. Sin embargo, Pedro se ha quedado impactado por las condiciones en las que se la ha encontrado. «Está destrozada. Además de lo gastado, tendré que hacer una reforma», comenta.
El reportero de 'Vamos a ver' también ha hablado con Marta, la okupa. La mujer relata su versión y explica cómo accedió al hogar hace ya cinco años. «Me la alquiló un señor. Según él, era el dueño», declara.
La señora indica que el piso tenía «sagre por las paredes, cristales y persianas rotas, puertas fuera del sitio, humedad...». Pensó que no era el mejor lugar para residir con sus hijas, pero nadie quería alquilarle una vivienda y no le quedó más remedio.
'Vamos a ver' consigue el compromiso de una okupa de abandonar la vivienda de Pedro: "“Me voy a marchar. No sabía que la había comprado” https://t.co/RuN2WUUA9A— Vamos a ver (@vamosavert5) August 12, 2025
Marta sostiene que se ha enterado de que tenía dueño «demasiado tarde». «Me estoy quedando helada porque no sabía que la habían comprado», justifica.
En cualquier caso, la okupa afirma que está dispuesta a abandonarla. «Me voy a marchar. Soy una persona que está totalmente en contra de esto. Quiero las cosas legalmente», dice.
Pedro, tras escuchar a la mujer, se muestra muy contento. «Agradezco el sentido común de Marta. Espero que lleguemos a una solución y todo se arrregle», concluye.
