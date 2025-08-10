Una uruguaya que vive en España explica la frase por la que ofendió a gente de nuestro país: «Te tienes que disculpar»

La manera en la que hablamos hace que la comunicación con otras personas pueda darse o no, siendo también imprescindible que quien nos escuche pueda entendernos, debiendo tener un idioma en común.

Pero, a veces, compartir lengua no es suficiente para que una conversación sea entendida por ambas partes de manera exitosa. Esto es algo que puede darse, por ejemplo, entre personas españolas y latinoamericanas que, aunque comparten idioma, encuentran diferencias que pueden ser claves a la hora de comprenderse.

Prueba de ello es que entre países como Uruguay y España, que comparten el idioma español, existen notables diferencias en las expresiones, los modismos y el significado de ciertas frases. Estas distinciones pueden dar lugar a situaciones curiosas o a malentendidos, ya que cada cultura proyecta en el lenguaje su personalidad y su cultura, en cierto modo.

Alguien que muestra esto con mucha claridad es Emiliana, una uruguaya que vive en España desde hace tiempo pero a la que aún le sorprenden algunas cosas de cómo nos comunicamos y cómo somos los españoles en ciertas situaciones.

Conocida en TikTok como @emi_grando, la joven suele compartir reflexiones sobre este tema, tanto centrado en expresiones, palabras, frases o maneras de comportarse que le fascinan de nuestro país. En uno de sus últimos vídeos, Emiliana ha querido expresar lo que le ocurrió al decir una frase que para ella, como uruguaya, es de lo más normal, pero que en España tiene una connotación diferente, algo que casi le mete en problemas.

La frase de una uruguaya que casi le cuesta una discusión en España

Tal como explica en su publicación, se trata de una frase que en Uruguay utilizan todo el rato: «no te hagas drama, o el famosísimo 'no hay drama'», algo que se dice en lugar de 'no te preocupes', en situaciones como llegar tarde a alguna parte o cuestiones similares por las qu alguien normalmente se disculpa.

«Imagínate las respuestas que obtuve al decirle a un español 'no te hagas drama', que literalmente acá es estar llamándole dramático o exagerado a una persona», explica Emiliana. Así, explica una situación en su primer trabajo en el que utilizó la citada frase con una mujer, sin saber que se iba a producir una situación algo tensa.

La mujer, ante la frase de Emiliana, le contestó que ella no estaba haciendo ningún drama, con cierta indiganción. «No hay nada más peligroso para tu integridad física que llamarle exagerado a un español. Y, a parte, yo en ese momento estaba pensando todo los contrario», se justifica la uruguaya.

Para su suerte, alguien le explicó que, para los españoles, esa frase puede ser ofensiva y tomárselo como que estás llamando a alguien «teatrero, exagerado y dramático. Yo queriendo ser amable y estaba siendo agresiva, ¿viste? Así que mejor usa sinónimos: no hay problema, no pasa nada, cosas de esas», termina recomendando Emiliana, recalcando, de nuevo, que decir 'no te hagas drama en España' es «básicamente desatar un duelo a jamonazo limpio».