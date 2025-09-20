Pregunta a la gente de Barcelona y Tarragona cuánto dinero cobran al mes por sus trabajos y contrasta sus realidades: «Mi primer sueldo...»

Vivir en una gran ciudad suele implicar un coste de vida mucho más alto: alquileres disparados, transporte más caro y gastos diarios que se notan en el bolsillo. A cambio, se dice que los sueldos son mayores. Pero, ¿de verdad compensa?

Sobre este tema trata uno de los vídeos más recientes de Talent_Match.es, la cuenta que entrevista a profesionales por la calle sobre cuánto ganan. En esta ocasión han comparado los salarios de gente en Tarragona y en Barcelona, dos ciudades que aunque sean capitales de provincia tienen tamaños muy distintos.

Así son algunos salarios en Tarragona y en Barcelona

En Tarragona, un joven ingeniero informático asegura que en su sector se cobra entre 30.000 y 40.000 euros anuales, aunque un perfil junior arranca en unos 20.000. También entrevistan a un limpiacristales, que asegura ganar entre 1.100 y 1.120 euros al mes, y un publicista que sitúa su sueldo entre 1.300 y 1.800 euros.

Después, el vídeo se traslada a Barcelona, donde un comercial de software explica que cobra entre 33.000 y 34.000 euros al año, apenas algo más que el ingeniero tarraconense. La diferencia, sin embargo, está en el coste de vida, mucho más elevado en la capital catalana.

También en Barcelona habló un agente inmobiliario, que puede llegar a ganar hasta 5.000 euros por vivienda vendida, y un funcionario, que situó su salario en 1.500-1.800 euros mensuales.