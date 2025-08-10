Un soldador explica cuánto dinero gana en España por trabajar en este sector: «El sueldo bruto al mes es...»

Un soldador explica cuánto dinero gana en España por trabajar en este sector

A la hora de introducirse en el mercado laboral, muchas personas estudian las posibilidades de los diferentes tipos de formaciones que existen, pero también cuánto podrían llegar a cobrar en un contexto en el que el que los precios tienden al alza.

Muchos optan por el camino de la formación profesional para aprender un oficio concreto. Además, esta opción permite abandonar antes los estudios y comenzar una experiencia más temprana.

Albañiles, fontaneros, electricistas, informáticos, soladores, etc, son algunos de los perfiles demandados. España necesita mano de obra de todo tipo. En este sentido, desde la cuenta de TikTok 'talentmatch' salen a la calle para preguntar a la gente de qué trabaja, cuánto cobra o las posibilidades de su sector.

Un soldador desvela cuánto dinero gana

En esta ocasión, preguntaron a un hombre que resultó ser soldador y que respondió con claridad a la pregunta sobre su sueldo.

Explica este profesional que lleva 40 años en el sector y pide «dar oportunidades» a los jóvenes para que se animen a formarse en esta profesión. En cuanto a su sueldo, explica que a día de hoy se pueden cobrar unos «2.000 euros al mes» brutos por trabajar de soldador.

No obstante, tal y como se ha encarecido el nivel de vida, este hombre cree que para vivir bien se necesitan unos 3.000 euros para vivir con comodidad.

Otros usuarios han compartido sus experiencias en esta profesión y hay comentarios de todo tipo. Un usuario afirma que en su caso no llega a los 1.400 euros al mes, otro, en Bilbao, afirma que que llega a los 2.700 netos al mes.