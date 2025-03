El perturbador vídeo en el que un hombre provoca que le piquen decenas de mosquitos

Con la llegada del verano y la anhelada temporada de vacaciones, también hacen su estelar aparición los molestos mosquitos. El aumento de las temperaturas y la humedad propician la proliferación de estos insectos, generando molestias a las personas que desean disfrutar del clima estival. Sin embargo, lo peor de estos insectos no radica únicamente en su vuelo zigzagueante y ruidoso, sino en sus molestas picaduras que causan rojez y pequeños hinchazones en la piel durante varios días, provocando una incómoda sensación de picazón.

Un ejemplo de la magnitud de este problema se hizo viral recientemente a través de un impactante experimento difundido en la cuenta de TikTok 'thaibestseller'. En el vídeo, se puede observar cómo una persona sumerge su brazo en un recipiente repleto de cientos de mosquitos y, en cuestión de segundos, estos insectos comienzan a atacar su brazo, dejándolo cubierto de decenas de picaduras. La asombrosa imagen ha acumulado más de 6,6 millones de reproducciones, 238.000 «Me gusta» y ha desencadenado diversas reacciones por parte de los usuarios, muchos de ellos horrorizados ante el experimento.

Las reacciones ante el experimento

Tras la publicación, los usuarios de las redes sociales no tardaron en manifestar sus impresiones sobre este aterrador experimento, reflejando su consternación y preocupación ante tal ataque. Entre las reacciones más populares destacan expresiones como «Donación de sangre», «El dengue», «¿Por qué?», «Una pesadilla», «Tengo una crisis nerviosa», «Bebed y comed de esto, porque esto es mi cuerpo…», «Comulgan contigo», «Yo pensaba que a mí me picaban mucho», «Después de vacunarse, la fiebre del dengue está esperando», «¿Estás cansado de la vida?», «Malaria», «Y luego se rascan durante una hora entera», «No me imagino lo que debe picar esto» o «Yo no dono sangre a los mosquitos y luego los mato a golpes».

Por último, cabe destacar que este tipo de experimentos ponen en peligro la salud de las personas ya que podemos sufrir un ataque anafiláctico. Asimismo, las autoridades sanitarias advierten sobre los posibles riesgos que acarrean este tipo de picaduras, como la transmisión de enfermedades entre las que destacan dengue, malaria, Leishmaniosis, esquistosomiasis y fiebre amarilla, por lo que se recomienda a la población protegerse con repelentes, ropa adecuada y mantener cerradas las ventanas en las horas de mayor actividad de los mosquitos.