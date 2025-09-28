Pedro Ruiz habla alto y claro sobre el séptimo título de Marc Márquez en MotoGP: «La pericia sin tesón...»

Marc Márquez ha vuelto a hacer historia en el mundo del motociclismo. Tras una temporada llena de esfuerzo y constancia, el de Cervera ha logrado la que era su mayor meta esta temporada: conquistar su séptimo título de campeón del mundo de la categoría reina de MotoGP.

Aunque aún faltan algunas carreras para terminar la temporada, el 93 quería conseguirlo cuanto antes y así ha sido, en el Gran Premio Motul de Japón, país de la escudería que también le vio triunfar, cosa que el mismo piloto ha descrito como parte de su «destino».

Lo ha conseguido casi seis años después de haber ganado su último título, después de caídas, múltiples ceros en carreras, dos cambios de equipo, operaciones y una larga lista de complicaciones.

Marc Márquez acumula en total nueve títulos mundiales de motociclismo, al sumarlos a los que ganó en categorías inferiores. Entre lágrimas, el catalán ha recibido la enhorabuena de todos sus compañeros y contrincantes, de su equipo y de todos sus seres queridos, incluido su hermano Álex, con quien llevaba una especial batalla por el título del campeonato hasta hoy.

El triunfo del piloto ha hecho vibrar a España una vez más, volcándose con él a través de felicitaciones de figuras como el propio presidente del Gobierno o leyendas del deporte como Pau Gasol. Así, las redes sociales se llenaban de palabras de cariño y orgullo por el 93.

Pedro Ruiz, claro sobre el nuevo triunfo de Marc Márquez en el mundial de MotoGP

A estas se ha sumado Pedro Ruiz, habitual a la hora de mostrar su opinión sobre todo tipo de temas y asuntos de actualidad desde cuenta de X. El presentador no ha dudado en dar la enhorabuena al siete veces campeón del mundo de MotoGP:

«Es espectacular el éxito de Marc Márquez tras seis años de operaciones y contratiempos. Se demuestra, una vez más, que la pericia sin tesón no vale de nada. Enhorabuena».

De esta manera, Pedro Ruiz ha puesto en valor las dificultades físicas y mentales que ha pasado Márquez en los últimos años desde que sufriera graves lesiones por caídas y tuviera que estar un tiempo apartado del asfalto. «La pericia sin tesión no vale de nada», con estas palabras, el presentador muestra gran admiración por el valor y la tenacidad del campeón.