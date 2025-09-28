Marc Márquez, el campeón más grande puesto más veces en duda

Lo ha vuelto a hacer. Por novena ocasión Marc Márquez se ha coronado campeón del mundo, siete de ellas en la máxima categoría, pulverizando registros y a falta de cinco Grandes Premios por disputarse. El '93' ha hecho añicos el techo al que parecía ... haber llegado y que le oprimía desde aquella maldita caída en Jerez en 2020, que le encerró en un oscuro túnel que parecía no tener salida. Pero su recuperación física y, sobre todo, su apuesta por cambiar la Honda de toda su vida por una Ducati, han servido para constatar que ese techo era de cristal y le han permitido desmantelar las barreras que le mantuvieron bordeando el abismo de la retirada. Tras su gesta en Motegi este fin de semana, cuando mira hacia arriba ya solo ve las 122 victorias totales que Giacomo Agostini logró durante los años 60 y 70, y las 115 de su archienemigo Valentino Rossi. De momento suma 99, le quedan cinco carreras este año y las 22 del próximo para dar alcance al primero y superar al segundo. Nadie lo duda.

Pero el mérito va más allá de su año excepcional (9 vueltas rápidas, 8 poles, 15 podios en Gran Premio, 14 victorias al esprint, 11 victorias Gran Prix, 10 dobletes, a 201puntos del segundo, su hermano Álex, y a 267 del tercero Pecco Bagnaia...). El valor extra de este campeonato radica en el camino que ha tenido que recorrer para llegar a una cima que pocos esperaban hace un par de temporadas.

«Estos últimos cinco años han sido súper difíciles, han podido pensar que he perdido 2-3 años de carrera como piloto porque estaba más en casa que en los circuitos, pero a nivel personal he aprendido mucho, que la vida personal es más importante que la profesional. No me gustaría repetir la experiencia, pero he podido aprender muchas cosas de esta segunda vida en MotoGP», aseguraba al aterrizar en el circuito japonés, en el que ya había ganado otros tres Mundiales (2014, 2018 y 2018). «El valor de este campeonato es más que los otros, con todo lo que me ha sucedido... Es el título después de atravesar el momento más difícil de mi carrera», añade.

Todo se remonta a la primera prueba de 2020, en Jerez, en aquella temporada que solo duró cuatro meses por la pandemia del Covid-19. Llegaba al circuito español dispuesto a defender el título (sumaba cuatro consecutivos, ocho en total) pero su Honda comenzó a dar problemas y aquel 19 de julio le escupió por encima del manillar cuando afrontaba la curva 3 y le destrozó el húmero de su brazo derecho. Necesitó cuatro operaciones en dos años, lo que no impidió que en 2021 ganara tres carreras.

Alegría desbordada en el equipo de Ducati EFE

La ingobernabilidad de la Honda se convierte en el calvario del ilerdense, que sigue acumulando caídas e incidentes mientras asiste al triunfo de Joan Mir (2020) y Fabio Quartararo (2021) en el Mundial. Lejos de mejorar, 2022 prosigue con un rosario de incidentes: en los entrenamientos del GP de Indonesia sufrió una impactante caída que terminó en un episodio de diplopía (visión doble). No logró ninguna victoria (acabó 13º) y su paciencia se acabó. Empezó a plantearse la salida de Honda. En agosto de 2022, aunque no podía correr, se personó en el Red Bull Ring (Austria) para reunirse con sus ingenieros de la fábrica japonesa y el director general de HRC, Tetsuhiro Kuwata, y mostrarles todas las cicatrices de su brazo. «Esta es la de la última operación. Está la primera... la segunda... la tercera... También esta, más pequeña, es de la tercera. No hay más espacio. Los médicos me han dicho que ya no hay más sitio para más cicatrices», les mostró. Era un claro aviso, que no amenaza.

Caídas y más caídas en 2023 (cero victorias en 15 carreras y 14º posición final), que suscitaron críticas y dudas en el paddock. Incluso se le acusó de arriesgar en exceso pero lo cierto es que para poder ir rápido con esa máquina había que rebasar los límites. Desconfianzas, incertidumbres y escepticismo que denuncia en ABC el expiloto Jaime Alguersuari, coetáneo de Ángel Nieto y uno de los principales impulsores del motor en España. «Es el campeón más grande de España puesto más veces en duda. El séptimo título de Márquez debe ser una reclamación global de cómo dudaron de él, cómo hicieron a Martín y Pecco Bagnaia sus sustitutos. Todo el mundo esperaba que cayera y desapareciera. El mérito es de dónde viene, de la rotura total, de la increencia, del olvido total. Es el rey universal que fue puesto en duda durante cuatro años. A todos les interesaba creer que Jorge Martín y Pecco eran el relevo generacional de Marc Márquez y que éste estaba acabado y hundido», denuncia.

Renunciar a 25 millones anuales o retirada

Márquez toma la decisión más importante de su carrera y se marcha a Ducati. Con la retirada en el horizonte, rechaza los 25 millones anuales que le pagaba Honda y se compromete con el Gresini Team para compartir equipo con su hermano Álex. En esa osadía se gesta el título que acaba de conseguir. «Renuncia 75 millones de euros por esos tres años que firma. El primer año en el Gresini corre gratis, Ducati no le paga nada», avisa Alguersuari, que eleva la gesta del '93' y su calidad sobre la Desmosedici al desvelar una conversación que mantuvo con Davide Tardozzi (Team Manager del Lenovo Ducati). «El propio Davide Tardozzi me reconoce que el primer año, con Gresini en 2024, rebajaron la potencia y las cualidades técnicas de su moto para que no pudiera ganar a la moto oficial y aún así ganó carreras. Me dijo que lo decidió junto a Gigi Dall'Igna porque eran conscientes que Márquez con la DGP23 ya les iba a ganar el campeonato a las Ducati de fábrica. Ganó Martín con el Prima Pramac pero corría con la DGP24, la oficial, la misma moto que Pecco. ¿Quién fue el tercero el año pasado? Marc y lo hizo con una moto capada. Su hermano con la misma moto acabó a 219 puntos. 'Si no le capamos la moto nos gana el campeonato', me aseguró Tardozzi».

En junio, tras Mugello, Ducati anuncia el ascenso de Márquez al equipo Lenovo, el de fábrica, el que tiene todos los recursos. «Giggi lo firma tras la séptima carrera del Mundial porque Marc es capaz de ganar a las tres motos 'pata negra' con la moto capada», insiste Alguersuari. También en su época de Honda, incluso en el periodo que acumuló tantas caídas, conseguía los mejores resultados de la casa del ala dorada. Y tras vestirse de rojo, más de lo mismo tras un año considerado de transición en el que tuvo que cambiar su estilo de pilotaje y su adaptación a una moto completamente diferente a la Honda, a la que se había acoplado durante once años. Fermín Aldeguer, compañero de Álex Márquez este año en el Gresini y debutante en la categoría, deja claro a este diario que «Marc es increíble, parece que le salga todo fácil; ha cometido errores, es normal, hay que cometerlos, pero qué decir que no estemos viendo todos con sus resultados».

Uno de los pocos que nunca dudó de Márquez es Carlos Checa, uno de los 14 pilotos españoles vencedores en 500cc-MotoGP. «No me ha sorprendido la contundencia con la que ha ganado. Si ya era capaz de marcar la diferencia con motos inferiores, ahora que tenía la mejor moto mucho más. Con algunos amigos apostábamos cuántas carreras iban a quedar cuando fuera campeón». El expiloto prosigue su charla con ABC valorando la evolución del '93': «Marc es una persona que ha madurado muchísimo, que todo lo que le ha sucedido lo ha hecho crecer, lo ha hecho ser mejor, y que es muy consciente ahora más que nunca de esos límites. Yo creo que esa fogosidad, ese ímpetu de que solo vale la victoria lo tiene más contenido».

La resurrección de Marc Márquez adquiere mayor dimensión si se compara la distancia que le lleva a su compañero de box, que también pilota la misma Desmosedici. Pecco Bagnaia es tercero con 274 puntos, 267 menos que Marc. Álex pilotará el próximo año en igualdad de condiciones tras hacerlo esta temporada con la Ducati oficial del año pasado. «Para mí el número uno estaba claro. El que me ha sorprendido más ha sido Álex. Y negativamente Pecco. Tanta diferencia entre los dos me ha sorprendido, pensaba que Pecco le plantaría más batalla», explica Checa a este diario antes de dejar una afirmación lapidaria: «Sin ninguna duda, para mí es el mejor piloto que he visto nunca. Es el más completo, más entregado, más arriesgado y que ha cruzado unos límites que muchos no hemos llegado ni a rozar. He visto cosas en él que no he visto en el pasado y eso lo hace mejor que a los demás».