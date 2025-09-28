Suscribete a
Marc Márquez se proclama campeón del mundo por novena vez

MotoGP - Gran Premio de Japón

Marc Márquez, el campeón más grande puesto más veces en duda

Mundial de motociclismo

El catalán gana su noveno título mundial, el séptimo en MotoGP, y ya vislumbra de cerca a Agostini y a Valentino Rossi tras cuatro años plagados de caídas y graves lesiones que le hicieron plantearse la retirada

Loris Capirosi: «Lo de Marc Márquez me lo esperaba, pero Álex es la gran sorpresa del Mundial»

Marc Márquez saluda tras ganar el Mundial
Marc Márquez saluda tras ganar el Mundial EFE
Sergi Font

Sergi Font

Lo ha vuelto a hacer. Por novena ocasión Marc Márquez se ha coronado campeón del mundo, siete de ellas en la máxima categoría, pulverizando registros y a falta de cinco Grandes Premios por disputarse. El '93' ha hecho añicos el techo al que parecía ... haber llegado y que le oprimía desde aquella maldita caída en Jerez en 2020, que le encerró en un oscuro túnel que parecía no tener salida. Pero su recuperación física y, sobre todo, su apuesta por cambiar la Honda de toda su vida por una Ducati, han servido para constatar que ese techo era de cristal y le han permitido desmantelar las barreras que le mantuvieron bordeando el abismo de la retirada. Tras su gesta en Motegi este fin de semana, cuando mira hacia arriba ya solo ve las 122 victorias totales que Giacomo Agostini logró durante los años 60 y 70, y las 115 de su archienemigo Valentino Rossi. De momento suma 99, le quedan cinco carreras este año y las 22 del próximo para dar alcance al primero y superar al segundo. Nadie lo duda.

