¡Marc Márquez, campeón del Mundo por novena vez!

Se acaban los adjetivos. Marc Márquez logró la renta necesaria para coronarse campeón del mundo de forma matemática cuando aún faltan cinco Grandes Premios por disputarse. El '93' aprovechó la primera 'bola de partido' y metió la remodelada Torre de los Campeones en ... su maleta. Lo hizo con una carrera inteligente, consciente que no necesitaba ganar y que la prioridad era cerrar el torneo. La octava posición de Álex en parrilla también ayudaba, obligaba al hermano a una remontada épica combinada con un mal día del '93'. Un cóctel improbable, que no imposible, pero no se dio en la mítica pista de Motegi. Marc, con nueve títulos, siete en MotoGP, ya iguala a Valentino Rossi y se coloca a uno del histórico Giacomo Agostini. Es el próximo objetivo del catalán, que con 99 victorias totales, aspira a dar caza al italiano (122) y a Rossi (115). De momento tiene cinco carreras aún y todo el próximo año. Se conformó con el podio, una segunda plaza entre Bagnaia y Joan Mir. Álex Márquez fue sexto.

La carrera con una ausencia notable en la parrilla. Jorge Martín no podía entregar el testigo después de sufrir una caída en la carrera al esprint que le obligo a ser evacuado en helicóptero. El madrileño, que salía 17º en parrilla tras una mala clasificación en la Q1, trató de avanzar posiciones en la salida, pero perdió el control de su Aprilia y chocó con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, y se fracturó la clavícula derecha. «Jorge Martín se ha sometido a exámenes médicos en el centro médico del circuito. Las radiografías revelaron una fractura desplazada de la clavícula derecha. El piloto será trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Médico de Dokkyo para una tomografía computarizada (TAC) que permitirá evaluar la situación con la mayor precisión posible», explicó Aprilia. Martín estaba viajando por la mañana hacia Barcelona para ser operado en las próximas horas por el doctor Mir. Temporada aciaga para el piloto madrileño.

Salida limpia, con Pecco Bagnaia haciendo buena la pole y Pedro Acosta colocándose segundo en la primera curva. Marc, con muchas precauciones, se conformó con la tercera posición. Álex Márquez cerraba la primera vuelta siendo séptimo, resultado que permitía a su hermano acabar 13º para ser campeón. Si el '93' no se caía o sufría algún contratiempo iba a ser campeón. Se desfondaba Fabio Quartararo, que caía a la novena posición tras ser adelantado por Mir, Morbidelli y Bezzecchi. Y Luca Marini abandonaba por problemas mecánicos. Pecco Bagnaia iba devorando kilómetros en cabeza, distanciándose cada vez más y persiguiendo una ansiada victoria tras una temporada para olvidar.

Se llegaba al meridiano de la carrera (vuelta 11 de 24 ) y Márquez vio que tenía más ritmo que Acosta. No se lo pensó y le adelantó en la curva tres. Su voracidad no tiene límites. No obstante, Bagnaia estaba muy lejos como para pensar en un ataque al italiano. Vuelta 14 y Joan Mir adelantaba a Pedro. Por vez primera una Honda podía subir al podio este año. sería la constatación de una mejora tras varios años de la marca japonesa sumida en la penumbra. Susto poco después en Ducati con un preocupante humo blanco que salía de la moto de Pecco. Su Desmosedici quemaba aceite, pero mantenía el liderato. También Bezzecchi adelantaba a Acosta.

Iban cayendo las vueltas y el título estaba cada vez más cerca. Ni Álex remontaba ni Marc aflojaba. Se iba largo Pedro Acosta, se salía a la arena de la escapatoria y perdía toda la ventaja y la posibilidad de podio, que a falta de cinco vueltas era para Pecco, Marc y Mir. Estos dos últimos recibían un aviso por rebasar los límites de pista. Bagnaia cada vez soltaba más humo y Marc lo vio. Mucho miedo en el box de Ducati, que temía que se escabullese el doblete en cada de Honda. Se caía Nakagami y Marc se acercaba a Pecco, que perdió dos segundos... A Jack Miller se le rompía la cadena a falta de tres vueltas.

Las dos últimas vueltas fueron agónicas para Bagnaia y un paseo para Marc, que confirmó su regreso tras pasar por debajo de la bandera a cudaros. Fin a una pesadilla de cinco años y un regreso a la altura de Michael Jordan o Muhammad Ali.