Marc Márquez se proclama campeón del mundo por novena vez

MOTOGP - GRan Premio de japón

¡Marc Márquez, campeón del Mundo por novena vez!

Mundial de motociclismo - carrera

Acaba segundo y consigue la renta necesaria con su hermano Álex para coger el testigo de Jorge Martín, que no pudo correr tras una fractura de clavícula por una caída en la esprint

Otro pasito de Marc Márquez hacia el Mundial: acaba segundo en la esprint y Álex no puntúa

Marc Márquez, campeón del mundo tras su carrera en Motegi
Marc Márquez, campeón del mundo tras su carrera en Motegi EP
Sergi Font

Sergi Font

Se acaban los adjetivos. Marc Márquez logró la renta necesaria para coronarse campeón del mundo de forma matemática cuando aún faltan cinco Grandes Premios por disputarse. El '93' aprovechó la primera 'bola de partido' y metió la remodelada Torre de los Campeones en ... su maleta. Lo hizo con una carrera inteligente, consciente que no necesitaba ganar y que la prioridad era cerrar el torneo. La octava posición de Álex en parrilla también ayudaba, obligaba al hermano a una remontada épica combinada con un mal día del '93'. Un cóctel improbable, que no imposible, pero no se dio en la mítica pista de Motegi. Marc, con nueve títulos, siete en MotoGP, ya iguala a Valentino Rossi y se coloca a uno del histórico Giacomo Agostini. Es el próximo objetivo del catalán, que con 99 victorias totales, aspira a dar caza al italiano (122) y a Rossi (115). De momento tiene cinco carreras aún y todo el próximo año. Se conformó con el podio, una segunda plaza entre Bagnaia y Joan Mir. Álex Márquez fue sexto.

