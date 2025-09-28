Quién es Gemma Pinto, la influencer que ha conquistado el corazón de Marc Márquez

Lo ha vuelto a hacer: a sus 32 años, Marc Márquez se ha coronado en Japón como campeón del mundo de MotoGP para sumar un nuevo cetro, una victoria que no ha dudado en compartir con todo su equipo, su familia y con quien hoy es su apoyo más importante: la influencer Gemma Pinto. ¿Quién es esta chica?

El laureado piloto y la creadora de contenido y el piloto empezaron su relación en 2023 y desde entonces la catalana se ha convertido en su fiel acompañante por los circuitos. Posee más de 350.000 seguidores en redes sociales, un mundillo en el que Gemma Pinto empezó, entre otras cosas, gracias a su amistad con Laura Escanes, todo un referente en el gremio de las influencers.

«Creo que mi contenido es bastante natural y transparente. La gente de mi entorno no ha visto un cambio en mí, lo que confirma que sigo siendo la misma», contaba Gemma Pinto, de 28 años, en una entrevista para 'La Vanguardia'.

Laura Escanes y cómo comenzó todo

La catalana comparte el contenido más o menos habitual en redes: sus outfits, su estilo de vida activo y saludable o su trabajo con marcas. Pero lo hace de una forma que seduce, a juzgar por el creciente número de seguidores que tiene. Y más después de conocerse su vínculo con una estrella del deporte mundial como es Marc Márquez.

Así contaba Gemma Pinto en la entrevista citada cómo empezó en el mundo de las redes sociales: «Coincidí con Laura Escanes en la universidad y conectamos muchísimo. Todo comenzó cuando un día ella subió una foto conmigo, pero en ese momento Laura ya tenía un gran boom en redes sociales. De repente, empecé a notar que mis seguidores en Instagram aumentaban, algo que no me esperaba para nada porque nunca había estado en ese ambiente». Como suele ocurrir en el mundo Instagram, un nombre hace otro nombre.

En sus comienzos, Gemma Pinto era bastante espontánea y comenzó a publicar contenido sin un plan específico. Más o menos sobre lo que se le iba ocurriendo. Unas veces era de moda, otras de belleza, también sobre deporte o vida saludable en general… Y así fue reclutando adeptos a la causa hasta convertir las redes en su medio profesional de vida.

Rumores de boda

«Llegó un punto en el que las marcas comenzaron a contactarme, y me sorprendió mucho que realmente les interesara. No estaba acostumbrada y me hacía mucha ilusión recibir propuestas de marcas, y al principio decía que sí a todo», contaba en 'La Vanguardia'.

Para Gemma Pinto, el valor lo aportan quienes la rodean: «En mi experiencia, lo que más ayuda es la gente que te rodea: familia, amigos, pareja. Tener un entorno fuerte y positivo te da tranquilidad y te ayuda a gestionar mejor cualquier situación. Son quienes te dan ese empujón cuando lo necesitas y te aportan calma».

Marc Márquez y Gemma Pinto mantienen una relación desde 2023 y ya se especula incluso con una próxima boda después de que en una publicación de julio aparecieran las manos entrelazadas de la pareja y un anillo en el dedo anular derecho de la influencer. ¿Suficiente para empezar a pensar ya en el enlace?