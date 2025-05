Un nutricionista opina sin filtros sobre la calidad de las lasañas preparadas de Mercadona e indica si son saludables: «Los ingredientes...»

La rutina del día a día influye significativamente en nuestra alimentación. La falta del tiempo y el tener una agenda apretada muchas veces nos lleva a optar por opciones de comida rápida, procesada y, en general, menos saludable.

Mercadona es uno de esos supermercados que tiene una sección con una gran variedad de platos ya preparados. Uno de sus productos estrella son las lasañas. Está la de boloñesa, de pollo y de espinacas y requesón. También se pueden encontrar unos canelones de carne y boletus.

Lo cierto es que son muchos los consumidores que toman esta comida durante la semana. Y es que su elaboración es muy sencilla. Tan solo hay que meterla al horno o al microondas y en cuestión de unos minutos estará lista para ser consumida.

Pero la pregunta es: ¿son productos realmente saludables? El dietista Fran Susín ha opinado sin filtros sobre la calidad de las lasañas y canelones de Mercadona e indica si es bueno comer estos alimentos.

Un nutricionista explica si las lasañas y canelones de Mercadona son realmente saludables

Fran Susín ha acudido a su Mercadona más cercano para analizar dos productos: los canelones de boletus y carne y la lasaña de espinacas y requesón.

A la izquierda, el canelón de carne y boletus. A la derecha, la lasaña de espinacas y requesón Mercadona

En primer lugar, habla sobre los canelones. «Yo esto no lo tomaría ni harto whisky. Cuando lees la etiqueta se te quitan las ganas rápido. Contiene azúcar, aceites refinados, maltodextrina, almidón modificado, grasas vegetales de mala calidad, aromas artificiales... Una receta más parecida a un experimento que a un plato casero. No sirve para nada. Es un no rotundo», sostiene el experto.

Respecto a la lasaña de espinacas y requesón, el dietista dice que «sorprende para bien». «Es cierto que no es para comer todos los días, pero si alguna vez te apetece algo rápido, esta se defiende», declara. El profesional comenta que se usa aceite de oliva tanto para freír como en la preparación y los aromas son naturales. «Los ingredientes son bastante decentes», asegura.

«No todo lo que está en la sección de comida preparada es basura… pero hay que saber elegir», concluye Susín.