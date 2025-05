Una mujer paga con dinero en efectivo en un supermercado y lo que pasa enfada a una de sus clientas: «Me ha parecido un despropósito»

El día a día, y sobre todo durante la relación con otras personas, deja escenas anecdóticas o paradójicas y que dan mucho que pensar. Las redes sociales son el perfecto escaparate para compartirlas y esto es lo que acaba de hacer Montse Ochoa, una dentista que suele subir contenido divulgativo en su cuenta de TikTok (@unamamidentista) pero que en esta ocasión ha aprovechado la red para contar lo que vivió en un supermercado.

La 'tiktoker', pues, subió un vídeo en el coche, nada más salir de comprar porque quedó alucinada con la anécdota y la historia ha interesado, hasta el punto de que solo en tres día ya supera las 180.000 visualizaciones. «Me ha pasado una cosa que me ha parecido muy interesante», comenta ella antes de desvelar que la persona que tenía delante pagó en efectivo.

Ella comenta, a modo de ejemplo, que pudieron ser 42,50 euros «en billetes de cinco y en monedas», lo que ha generado un retraso poco habitual en la cola. «Me he puesto a observar a la gente a mi alrededor y la gente ha empezado a enfadarse», desvela Montse, con una voz que denota que todavía está sorprendida.

«Y toda la gente perdiendo la paz...»

Así, rememora que la cajera se ha empezado a agobiar y que ha detectado que la gente se estaba poniendo tensa. Otra clienta, añade, «ha empezado ya a criticar con su actitud la lentitud de la caja» y a compararse con cómo avanzaban las otras cajas. «Entonces, ¿qué lectura sacó de esto?», se pregunta ella.

Para empezar, Montse explica que la persona que estaba pagando en efectivo era «una persona extranjera que seguramente no tenga tarjeta» y que «se estaba llevando cosas de higiene básicas». «Seguramente las circunstancias le habían llevado a no disponer de una tarjeta», incide ella, que añade que incluso ha tenido que devolver algo de la compra porque no tenía suficiente dinero para pagarlo todo.

«Y toda la gente alrededor perdiendo la paz», lamenta ella, que remarca las sensaciones desagradables y de angustia cuando uno empieza a agobiarse y que incide en que esa joven ha acabado pidiendo perdón al final. «¿Está pidiendo perdón por retrasar la cola...? Pero que tampoco es su culpa, él lo ha intentado hacer lo más rápido posible...», insiste ella.

Montse es tajante y explica que «me ha parecido todo un despropósito» y ha querido aprovechar este sentimiento de angustia que muchos han vivido en ese momento para decir que «nos lo tenemos que hacer mirar porque es que esa situación ya te estropea el día entero». Además, la dentista deja otro mensaje final y es que también considera «importante que nos pongamos en la piel del otro, porque a esa persona seguro que le hubiera encantado tener una tarjeta, pasarla por la maquinita y terminar rápido, pero no podía y el resto estaba todo el mundo enfadado».

«Ha sido brutal lo que he visto», insiste ella, que acaba el vídeo reiterando lo importante que es que «intentemos no perder la paz por una situación que no depende de nosotros». Más de 2.000 personas han contestado a la publicación de Montse y una de las que más ha interesado es la de una cajera de supermercado, que ha asegurado que «la gente tiene mucha falta de educación y de empatía».