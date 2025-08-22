Un médico muestra una rutina para poder dormir fácilmente a pesar del calor: «Bajarás medio grado»

El calor parece haberse instalado definitivamente en España. En muchos lugares, durante el día se han llegado a rozar e incluso a superar los 40 grados. En el resto del territorio, las temperaturas también han sido elevadas, lo que ha dibujado un paisaje completamente veraniego en la mayoría de las ciudades.

Las noches también se han caracterizado por ser cálidas. Es entonces cuando comienzan para muchos los problemas relacionados con el sueño.

A pesar del calor no suele ser recomendable dormir con el aire acondicionado puesto durante toda la noche y es cuando aparece el ingenio para tratar de descansar. El médico José Manuel Felices, especialista en radiodiagnóstico, ha dado a través de sus redes sociales algunos trucos para poder conciliar el sueño ya que, según explica, pueden ayudar a bajar la temperatura corporal.

La rutina para poder conciliar el sueño a pesar del calor

Se trata de una rutina de 40 segundos que permite, según el doctor, «dormir fresco y sin aire acondicionado». Como explica consiste en «encender el aire acondicionado de tu cuerpo».

El primer paso es poner las muñecas bajo agua fría durante treinta segundos: «Así enfrías la sangre que va directa a todo tu cuerpo y bajarás medio grado la temperatura en los primeros minutos que te metes en la cama».

Si con esto no es suficiente, el médico recomienda humedecer unos calcetines y meterlos en el congelador: «Póntelos solo rodeando los tobillos». «No te los calces si no quieres despertarte a las cuatro de la mañana asado de calor», recuerda.

Por último, para los más calurosos, el médico explica una estrategia que siguen los hoteles de lujo: «Pulverizamos agua fresca sobre nuestras sábanas hasta que quede humedecida por completo. Así, cuando el agua se evapore, bajará unos grados la temperatura. Será como dormir sobre un aire acondicionado».

#salud #dormir #calor #aireacondicionado ♬ sonido original - Doctor Felices @doctorfelices ¿Cómo vencer el calor y dormir fresco sin el aire acondicionado? 💨 Te traigo una rutina sencilla que te ayudará a dormir fresco incluso sin aire acondicionado: 1️⃣ Sumergir las muñecas en agua fría 2️⃣ Usar calcetines congelados 3️⃣ Rociar agua fresca en la sábana, esto te ayudará a bajar la temperatura corporal y disfrutar de un sueño reparador Comparte este reel para que todos podamos vencer a la ola de calor y cuéntame cuál vas a probar esta noche 📲💬 #médicos

Algunas personas han reaccionado a la publicación. Hay usuarios quienes, a pesar de todo, piensan que con este calor tan intenso no se puede dormir ni con este tipo de métodos.

Otros no han visto claro lo de rociar con agua las sábanas por si la humedad traspasa al colchón. También los hay quienes recurren a métodos similares para bajar la temperatura corporal y dormir mejor.