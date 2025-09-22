José Manuel Soto, seguro de cuándo va a convocar Pedro Sánchez las próximas elecciones generales: «No habrá oportunidades como esta»

El Gobierno español se encuentra en una situación de incertidumbre y presión creciente desde hace unos días, algo debido, en gran parte, a que no se prevé que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) salgan adelante y a que desde Podemos esten convencidos de que la legislatura está «muerta».

Esto causa que haya aumentado la presión sobre Pedro Sánchez para que adelante las elecciones generales, aunque este negó a principios de septiembre que fuese a convocarlas antes de lo estipulado, dando así a entender que aguantará toda su legislatura.

Diversos sectores, incluidas voces internas del propio Partido Socialista y aliados parlamentarios, han dado a conocer la opinión de que la convocatoria de elecciones anticipadas sería la única salida viable y responsable ante la imposibilidad de gobernar con estabilidad y a la luz los de escándalos que rodean al presidente y su partido, los cuales están siendo investigados por la justicia.

Así, aunque el momento oficial para las próximas elecciones generales sería para mitad del año 2027, cada vez parece estar más cerca un adelanto electoral que llevaría a todos los españoles a las urnas.

Aventurarse a lanzar una fecha concreta en la que podrían convocarse nuevas elecciones generales es algo complejo, pero los hay que se atreven e, incluso, comparten su opinión con bastante seguridad.

José Manuel Soto, claro sobre cuándo cree que Pedro Sánchez convocará elecciones

Este es el caso de José Manuel Soto, artista sevillano que suele compartir su opinión personal sobre todo tipo de temas en la red social X. En este caso, Soto publicó un mensaje el pasado 21 de septiembre en el que expresaba que ve claro un adelanto electoral y, además, indica cuando piensa él que se dará:

«Creo que habrá elecciones en Navidad, no por los presupuestos» comienza escribiendo el cantautor, que descarta que la no aprobación de los PGE sea el motivo que llevase al presidente a ir en contra de sus propias palabras y adelantar los comicios.

Creo q habrá elecciones en Navidad, no por los presupuestos. Sánchez piensa q el desastre de Gaza y la subida de VOX le favorecen, y de paso podrá obtener un respiro judicial en otoño q le vendrá bien.

Sabe q el tiempo corre en contra suya y q no habrá oportunidades como esta. — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) September 21, 2025

«Sánchez piensa que el desastre de Gaza y la subida de VOX le favorecen, y de paso podrá obtener un respiro judicial en otoño que le vendrá bien. Sabe que el tiempo corre en contra suya y que no habrá oportunidades como esta», escribe Soto.

Con estas palabras, el cantante se aventura a suponer lo que hay en la cabeza del lídel del PSOE y a adelantar sus posibles movimientos de cara a conservar su permanencia en la presidencia de España. Habrá que esperar para comprobar si las conjeturas de José Manuel Soto son, o no, acertadas.