Preguntan al cirujano Diego González Rivas a quién votó en las últimas elecciones y es rotundo en su respuesta: «España necesita un cambio»

Diego González Rivas es uno de los cirujanos españoles más prestigioso a nivel internacional. Natural de La Coruña, ha despuntado por desarrollar técnicas pioneras de cirugía torácica mínimamente invasiva.

Pero, además de despuntar por sus innovadoras técnicas en cirugía torácica, González Rivas destaca por su fuerte compromiso humanitario. El cirujano ha operado en más de 140 países del mundo. Y es que no solo trabaja en hospitales privados equipados con alta tecnología, sino que también opera en entornos subdesarrollados, especialmente en el continente africano.

Su admirable trabajo le ha valido el reconocimiento de la profesión y una creciente popularidad en los medios, especialmente tras sus apariciones en 'La Resistencia' -y posteriormente 'La Revuelta'- de David Broncano. Y es que el presentador llegó incluso a confiar en él para operar su hiperhidrosis palmar.

González Rivas no solo ha mostrado naturalidad a la hora de hablar de su complejo trabajo, sino que, además, no tiene problemas a la hora de mojarse sobre distintas cuestiones sociales y políticas. Así lo ha demostrado una vez más en el podcast 'Ac2ality'.

Diego González Rivas desvela a quién votó en las últimas elecciones generales

Durante la habitual ronda de preguntas rápidas al inicio de la entrevista, el cirujano gallego tuvo que enfrentarse a una de las cuestiones que genera más polémica: a quién votó en las últimas elecciones generales, las celebradas en julio de 2023, donde el Partido Popular se impuso al PSOE en votos.

«¿Y eso lo tengo que decir? ¿Hay que decirlo?», respondió González Rivas que, al contrario que la mayoría de los invitados del podcast, no tuvo problemas en pronunciarse sobre esta delicada cuestión. «Yo voté a Feijóo en las últimas elecciones generales», respondió.

El cirujano, que contó que se encontraba en España durante la celebración de estos comicios, quiso desarrollar su respuesta: «Voté a Feijóo, primero, porque es paisano mío, lo conozco y tengo trato con él». Además, señaló que el líder del Partido Popular es «un gran político». «Creo que hay que darle una oportunidad de cambio. Y más viendo todo lo que está pasando», aseguró el entrevistado.

A pesar de su rotunda respuesta, González Rivas quiso aclarar que su voto en las últimas elecciones generales no define su ideología política. «No soy una persona política, no me peleo por la política, ni soy de derechas ni de izquierdas radical», señaló.

En este sentido, el cirujano dejó claro que, «si un Gobierno de izquierdas está haciendo una buena política, pues perfecto, y si un Gobierno de derechas hace mala política, lo voy a criticar». Sin embargo, Gonzalez Rivas consideró que, a día de hoy, «y tal y como está la política, creo que España necesita un cambio y por eso voté a Feijóo».

Como suele ser habitual con este tipo de cuestiones tan delicadas, la respuesta del cirujano se ha hecho viral en redes, generando una gran oleada de críticas hacia su figura. Y es que algunos usuarios han visto contradictorio que vote al PP y, al mismo tiempo, defienda la sanidad pública. «Se me ha caído un mito», «Me descepcionas», son algunos de los comentarios del vídeo publicado en TikTok.

Su respuesta a las críticas tras revelar su voto

Tal ha sido el revuelo que ha generado el voto de González Rivas en las últimas elecciones generales, que el cirujano ha querido responder en sus redes sociales. «Vivimos en un país en el que no se puede opinar», ha escrito en un mensaje en X.

Vivimos en un pais en el que no se puede opinar. Me llama la atención lo poco respetuosa que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aún siendo respetuoso y sin criticar a nadie — Diego Gonzalez Rivas (@dgonzalezrivas) September 16, 2025

González Rivas ha arremetido contra aquellos que han criticado en los últimos días su intervención en el podcast. «Me llama la atención lo poco respetuosas que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aún siendo respetuoso y sin criticar a nadie», ha señalado el cirujano, que ha dejado claro que no atacó a ningún político en particular.