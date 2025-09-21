Pedro Ruiz opina sin rodeos sobre la retirada de España en Eurovisión por la participación de Israel: «Si no cambia la situación...»

España no participará en Eurovisión si Israel sí lo hace. De esta manera, nuestro país pretende incrementar la presión internacional sobre este estado y sigue la línea de otros cinco países que han adoptado la misma decisión.

El fallo del Consejo de Administración de RTVE llegó después de la propuesta del presidente del ente público, José Pablo López. No obstante, al mismo tiempo que RTVE comunicó que sería baja del festival si Israel participa, también aclaró las dudas sobre qué ocurrirá con la preselección, el Benidorm Fest.

En este sentido, la Corporación subrayó que la «decisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest». También los servicios informativos confirmaron que, si España finalmente no participa en el concurso, este este tampoco se retransmitirá.

De producirse estos extremos, sería la primera vez en la historia desde el inicio del Festival de la Canción que España causa baja. Además, por el momento, es el único del Big Five (fundadores del festival) que ha manifestado que si no se excluye a Israel no acudirá a la cita.

Pedro Ruiz opina sobre la decisión de RTVE de no ir a Eurovisión si lo hace Israel

Los rumores de que esta decisión podría ser tomada comenzaron un día antes, justo con la resaca de las protestas propalestinas que obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta ciclista a España. Ya en ese momento, el humorista Pedro Ruiz, acostumbrado a expresar su opinión sobre todo tipo de temas a través de la plataforma X también dio su veredicto.

«Si no cambia la situación, yo también soy partidario de que España no vaya a Eurovisión si participa Israel», afirmó refiriéndose a la guerra en Gaza donde numerosas agencias han denunciado que el país está vulnerando los derechos humanos de los palestinos.

Ante la confusión por su primer tuit, Ruiz volvió a pronunciarse este jueves con la decisión de RTVE confirmada y dejando muy clara su postura: «Lo diré de un modo sencillo y personal: Si yo tuviera que representar a un país cantando en Eurovisión y participara el Israel de Netanyahu me negaría a ir. No iría».

Que España no participe en Eurovisión si lo hace Israel no quiere decir que automáticamente quede fuera del concurso. Para saberlo habrá que esperar a diciembre cuando la UER mantenga una reunión donde tomará el pulso a los países participantes.

Sin embargo, los candidatos a representar a España se anunciarán en octubre y estos vivirán dos meses de incertidumbre sobre el futuro de sus propuestas.