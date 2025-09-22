Gonzalo Bernardos explica por qué a la izquierda no le gusta que los jóvenes compren vivienda en España: «Les fastidia»

Gonzalo Bernardos, muy duro con «los políticos de izquierda» por la compra de vivienda de los menores de 40 años

La vivienda es un problema que afecta a buena parte de la población en España. Faltan casas, la demanda es muy grande, y eso, entre otros factores, provoca que se hayan incrementado los precios notablemente.

A pesar de que esta cuestión es transversal, uno de los colectivos que más lo sufre son los jóvenes. Con salarios bajos y con precios elevados estas circunstancias alejan a muchos del mercado. A pesar de ello, los elevados precios de alquilar una vivienda hacen que muchos busquen la manera de comprar una casa.

Gonzalo Bernardos, sobre la compra de vivienda de los jóvenes

Sobre la compra de vivienda de los jóvenes se ha pronunciado el economista Gonzalo Bernardos a través de su perfil de X. Según Bernardos, los jóvenes -para él los menores de 40 años- «están comprando más vivienda que nunca desde 2007».

Además, según el economista u profesor esto «fastidia» a «los políticos de la izquierda». El motivo, según su mensaje, es que «se les cae el discurso de que los compradores principales son los fondos de inversión, extranjeros, especuladores y rentistas».

Gonzalo Bernardos no ha precisado las cifras de compraventa de vivienda entre jóvenes pero sí ha señalado el porqué se esta produciendo. Las principales causas son tres: «Tienen un contrato indefinido, les sale más barato pagar la cuota hipotecaaria que el alquiler y el gran trasvase de capital de padres y abuelos a hijos y nietos».

El economista explica que algunos «con lo recibido consiguen el dinero que no les presta el banco» para poder acceder a la compra de una vivienda.