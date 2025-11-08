Javi Guerra, excampeón de España de maratón, desvela cuánto dinero gana un atleta: «El mejor a nivel nacional puede estar en 100.000 euros anuales»

Ser cuatro veces campeón de España está al alcance de pocos deportistas en la historia, pero Javi Guerra es uno de ellos. El atleta segoviano, especializado desde hace años en la categoría de maratón, ha logrado la corona nacional en 2013, ... 2018, 2020 y 2023. Desde entonces, lleva mucho tiempo siendo uno de los mejores de nuestro país en la distancia de 42,195 kilómetros, lo que le ha llevado a competir en algunas de las carreras más prestigiosas del mundo a sus 41 años.

Con una marca personal de 2:07:27 horas, el corredor lleva más de dos décadas dedicado a este deporte, al que define como «su pasión» y gracias al que se ha ganado la vida durante los últimos años. «Ha sido mi forma de vivir durante muchísimos años. Cuando me retire, seguiré haciéndolo porque es una manera de afrontar la vida», ha contado para el pódcast de Pepe Martín García. En esta entrevista se ha sincerado sobre muchos aspectos desconocidos de la vida de un atleta de élite.

Fue con apenas 23 años cuando, tras años consiguiendo buenos resultados en categorías inferiores, cuando dio el salto a la élite de su deporte. Se vino a vivir a Madrid, al Centro de Alto Rendimiento, y, a pesar de los momentos complicados que tuvo que atravesar durante sus primeros años, acabó consolidándose al dar el paso al maratón. Fichó por Adidas y comenzó a acudir a algunas de las competiciones más importantes del mundo: «Me consolidé en la élite, me di cuenta que podía vivir del atletismo».

Él mismo ha vivido en primera persona la presión de competir en unos Juegos Olímpicos y otras competiciones del estilo, vitales a la hora de mantener sus patrocinadores. Preguntado en este mismo pódcast por cómo consigue un corredor de élite sus ingresos, Javi Guerra ha explicado abiertamente de qué vive exactamente un atleta como él y cuánto pueden llegar a ganar en cada caso.

Javi Guerra, excampeón de maratón, explica de qué viven los atletas de élite en España

El maratoniano ha explicado que los deportistas suelen tener «varias fuentes de ingresos» dependiendo del nivel que tengan. La prioritaria suele ser la marca deportiva que actúa como 'sponsor' en cada caso, ya sea Adidas, Nike, Puma, Asics o algunas otras. Estos contratos, que suelen ser «de dos o cuatro años», suelen ser fijos e incluyen algunas variables, dependiendo especialmente de los campeonatos donde donde compitas o de las marcas personales que consigas.

Al margen de esta, que suele aportar los mayores ingresos, también existen las becas federativas, que también aportan un 'plus' a su cuenta. «Puede ser a través de la Federación Española o, si ya has conseguido un paso más, a través de la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO), la mayor fuente de ingresos del deporte español en cuanto a ayudas», ha explicado Guerra, señalando que estas suelen ser «importantes».

A todo ello se suma otra entrada más de dinero, que son las competiciones. «Participamos en carreras donde tienes un fijo por salida. Luego vas a diferentes carreras, sobre todo los de fondo (crosses, 10K, maratones...), donde te contratan por tu participación. Obtienes un ingreso por un resultado», ha rematado el excampeón de España de maratón.

Además, cada deportista puede tener también sus propios patrocinadores personales, ya sean de moda, nutrición, accesorios... «Ahí también recibes otra remuneración», explica Guerra, incidiendo de nuevo en que la marca deportiva suele ser la más importante.

El dinero que puede llegar a ganar un atleta por su contrato con una marca, según el excampeón de España de maratón

A la hora de recibir dinero de la marca que te patrocina, los ingresos también pueden variar en función del nivel de cada deportista. Según Javi Guerra, el mejor atleta a nivel nacional «puede estar en 100.000 euros» en su contrato anual. A partir de ahí, el dinero va bajando: «Uno de buen nivel o que acuda o sea finalista en Mundial, puede estar en torno a 30.000 o 40.000 euros. Luego otros que sean de élite buena, pero que no sean finalistas, pues a lo mejor unos 15.000 anuales».

«El mejor a nivel nacional puede estar en 100.000 euros. Uno de buen nivel, finalista de un Mundial, en torno a 30.000 o 40.000» Javi Guerra Atleta y excampeón de España de maratón

Este dinero también depende de la imagen de cada figura del deporte, así como del país. Además, los presupuestos han fluctuado mucho en los últimos tiempos: «Ha habido años que han apostado más dinero por atletas, otros que ha habido mucho bajón y ahora como que ha habido otro repunte en apostar por deportistas».

Javi Guerra cuenta también que las redes sociales han afectado mucho en estos contratos y que las marcas se fijan cada vez más en el impacto que pueda tener un deportista en Instagram o TikTok. «Quieren que tengas una repercusión a nivel social y de imagen. Todo lo que reviertas a nivel de contenido para la marca es casi más importante que lo que consigues a nivel de resultado deportivo. Ya es parte de nuestro trabajo, la gente se crea contenido con el móvil», ha desvelado.