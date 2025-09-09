Sergio Peinado, entrenador personal: «No hay que correr para ponerse en forma. Hay que ponerse en forma para correr»

La gente empieza a correr persiguiendo distintos objetivos diferentes: competir, salir con los amigos, tener una vida más saludable, liberar el estrés del día a día, perder peso. Todo eso te lo puede dar el 'running'. Eso está claro. Pero «¿eres de los que piensa que para ponerte en forma tienes que salir a correr?».

Cualquiera que se ponga en manos de un entrenador cualificado se dará cuenta de que no es necesario. Y esto es lo que ha querido explicar el creador de contenido y experto en fitness Sergio Peinado en una de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales. «Lo ideal es estar en forma primero para poder empezar a correr después», asevera el influencer masculino de fitness con más seguidores de España, que titula su publicación como 'La mentira de correr'.

«Si se hace bien es una gran opción, pero si no te gusta tienes muchas otras opciones de ejercicio», sostiene Peinado, consciente de que tras la vuelta a la rutina después de las vacaciones, no son pocos los que tienen puesta la vista en los propósitos de septiembre, con el ejercicio físico como punta de lanza.

¿Correr para estar en forma o estar en forma para correr?

Cabe recordar en este aspecto que los botones mágicos no existen, y que lo que funciona es ser constante. Así que paso a paso, y nada de correr. Nunca mejor dicho. «Correr no es la mejor manera de ponerse en forma», repite el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quien se encarga en las redes de animar a sus seguidores a convertir el ejercicio en un hábito que no cueste y con el que además se disfrute.

Cuidar nuestro cuerpo y alimentación es fundamental para sentirnos bien a nivel físico y mental. Sin embargo, debemos encontrar un equilibrio entre llevar un estilo de vida saludable y podernos permitir de vez en cuando disfrutar de nuestros placeres favoritos. La regularidad en los hábitos es fundamental.

En el vídeo, en el que precisamente Peinado aparece realizando un entrenamiento de series corriendo porque se está preparando para realizar un triatlón, explica que «correr sin estar en forma, como lo suele hacer la gente, sin un entrenamiento progresivo y sin un complemento de entrenamiento de fuerza, hace que ni lo disfrutes debido a su exigencia, y además tengas muchas probabilidades de lesionarte».

«Progresa poco a poco. Esto te ayudará a minimizar las lesiones»

«Si tienes sobrepeso, dolores o llevas tiempo sin hacer deporte o sin correr, tienes que hacerlo de manera progresiva y apoyarte de ejercicios de fuerza», advierte en la grabación, en la que anima a comenzar con la metodología caminar y correr, y nada de hacerse 5 kilómetros de seguido. «Mejor haz tandas de 100 metros caminando y otros 100 corriendo. Progresa poco a poco. Esto te ayudará a minimizar las lesiones y que el progreso sea más agradable, sin sufrir», cuenta.

«Correr no es obligatorio para estar en forma. Solo hazlo si disfrutas y si tu cuerpo ya está listo», hace hincapié el experto, que anima a realizar combinar cualquier actividad aeróbica intercalados semanalmente con ejercicios de fuerza. En este aspecto, disciplicas como el 'crossfit', el 'crosstraining' o el entrenamiento funcional, son ideales porque mezclan ejercicios para mejorar las capacidades físicas (resistencia, coordinación, agilidad, fuerza, flexibilidad y velocidad) y no necesariamente corriendo.