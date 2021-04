Cómo preparar tu primera maratón si siempre soñaste con ello pero nunca te has atrevido

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Celia, César, Paulina, Roxana, David, Esmeralda, Antonio y Pablo. Estas ocho personas anónimas están poniendo a prueba en estos días sus propios límites para enfrentarse a un reto común: correr su primer maratón. No son atletas, nunca lo fueron, pero sí tienen la motivación y la condición física necesaria para formar parte de ' Kilómetros de confianza', un reto running que Mapfre lanzó a comienzos de marzo para invitar a participar a todas aquellas personas que quisieran superarse a sí mismas. De las decenas de personas que se inscribieron para formar parte de esta aventura ellos fueron los elegidos por su originalidad, por su emotividad a la hora de contar su historia y por transmitir valores relacionados con el esfuerzo y el afán de superación. Pero a la hora de enfrentarse a este reto no están solos, pues cuentan con el asesoramiento virtual diario y personalizado del triatleta y entrenador Pablo Lucero y del coach motivacional Germán Madrazo.

Ahora los participantes se encuentran inmersos en el ecuador de la fase de preparación para el gran reto final, que es completar los 42 kilómetros de una maratón. Ya han superado la primera fase, que les llevó a completar 10 kilómetros y el próximo 9 de mayo habrán logrado dejar atrás la segunda fase, que les llevará a completar 21 kilómetros. La tercera, que se llevará a cabo del 31 de mayo al 6 de junio será la más dura, pues será la previa a la última parte, que tendrá una duración de 3 semanas y que supondrá la preparación final de los participantes para el maratón, que tendrá lugar de manera virtual en la app KM of Trust (disponible para Apple y Android) el fin de semana del 19 al 20 de junio.

A la evolución física de los ocho protagonistas del reto «no se le puede poner ni un pero», tal como asegura Pablo Lucero, pues están cumpliendo los entrenamientos programados casi al cien por cien y no se han producido lesiones. «Están cumpliendo los objetivos en los días de más intensidad y lo están haciendo bien, cada uno de los protagonistas lo está logrando a su ritmo», asegura. De cara a las próximas semanas, que son las más duras, entrará en juego el factor psicológico pues algunos de los participantes se vienen abajo cuando no consiguen completar los entrenos tal como habían previsto. «En algunos casos no tengo ninguna duda de que terminarán la maratón y en otros costará más, pero la evolución de todos es buena», aclara Lucero. En los últimos días se han centrado en programar series de entrenamiento más cortas de alta intensidad y, en general durante el reto, tal como revela el entrenador, se ha optado por hacer menos volumen de trabajo semanal y más sesiones de fuerza para que los participantes sufran lo más tarde posible ese factor limitante que se vive en las maratones.

«Estoy disfrutando de este reto como un niño pequeño, estoy aprendiendo mucho cada día y todos me están enseñando mucho», confiesa un emocionado Pablo Lucero, que trabaja día a día con Celia, César, Paulina, Roxana, David, Esmeralda, Antonio y Pablo a través del WhatsApp, de llamadas, de videollamadas y de conexiones en Zoom.

La parte del apoyo emocional a los participantes, que en la recta final es más necesaria que nunca, corre a cargo del coach motivacional Germán Madrazo, que durante sus sesiones con los protagonistas de 'Kilómetros de confianza' les ayuda a gestionar la intensidad del reto y a compaginarlo con su día a día pues cabe recordar que cada uno de ellos sigue con su actividad diaria, su trabajo y sus responsabilidades mientras participa en este programa. Según asegura el coach, el entrenamiento mental es tan importante como el entrenamiento físico. «Es importante que, aunque no lo sean, se sientan como atletas, que disfruten de sus victorias cada día y que aprendan a celebrar los logros de cada día porque lo que importa no es el destino, sino el viaje», revela. Uno de los aprendizajes que a Madrazo le encantaría que los protagonistas se llevasen para siempre tras este reto es que lo que han conseguido, con su esfuerzo, con su entrega y con su capacidad de superación puedan aplicarlo en el resto de las facetas de su vida.

«No hay que correr más, hay que correr mejor»

Preparar una maratón en 13 semanas es un reto muy duro que, tal como comenta Pablo Lucero, no está al alcance de una persona que, por ejemplo, haya pasado una gran parte de su vida haciendo una vida sedentaria. De hecho, los protagonistas seleccionados para participar en eel reto de Mapfre no parten de cero y cuentan con una base física y nociones de running pues, aunque nunca han sido asesorados por un profesional para llevar a cabo entrenamientos más efectivos, sí que han practicado actividad física a lo largo de su vida. Pero la clave en este reto no es que ellos se adapten a los entrenamientos sino que los entrenadores hagan lo posible por hacer que su vida y su día a día sea compatible con la participación en este programa. «Hemos ido adaptando semana a semana los entrenamientos para que puedan seguir con normalidad sus horarios y su vida, y también los hemos adaptado a sus posibilidades físicas, pues lo primero es la salud», explica Lucero. En este sentido explica que una de las ventajas de seguir un entrenamiento guiado por un profesional consiste en que pronto se dan cuenta de que es posible optimizar al máximo su rendimiento. «No es necesario hacer locuras, ni correr tantos kilómetros diarios como mucha gente se cree. Para preparar una maratón hay que correr bien. Antes de correr deprisa, hay que aprender a correr despacio y optimizar la base que tenemos», afirma. Por eso a la hora de trabajar con los participantes asegura que se ha centrado en mejorar su forma de correr, pero no en cambiarla.

Además de los ocho participantes del reto, los dos asesores aportan contenido a todo aquel que desee sumarse a este reto tanto a través de las redes sociales como a través de la web y la app de 'Kilómetros de confianza'. Desde esos canales se podrán seguir los retos marcados por fases de abril a junio en 10 Km, 21 Km, 30 Km y los 42 Km de la maratón final, registrándose en cada reto y tranqueando los resultados.