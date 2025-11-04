El tiempo de Íñigo Onieva en la maratón de Nueva York 2025: le coloca entre los mejores de la carrera

Este pasado domingo 2 de noviembre, millones de personas se dieron cita para uno de los eventos deportivos más esperados del año: la famosa maratón de Nueva York. Más de 55.000 corredores de 150 países recorrieron las calles de la ciudad ... norteamericana hasta completar el recorrido de 42,195 km que lleva a los deportistas por las principales arterias viales, incluyendo el puente Verrazzano–Narrow, Fourth Avenue, First Avenue y Central Park, entre otros emblemáticos puntos.

La victoria de este conocidísima competición, que atrae cada año a miles de participantes, fue a parar al keniano Benson Kipruto, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, que logró imponerse a los más de 30.000 hombres que competían en la categoría con una marca de 2:08:09. Por su parte, la ganadora de la categoría femenina fue la keniana Hellen Obiri, triple medallista olímpica, estableciendo el récord en 2:19:51.

Aún así, estos no fueron los únicos grandes triunfadores del día, a pesar de no llevarse la victoria a casa. Entre los 654 atletas españoles que participaron en la carrera neoyorquina destacan nombres tan famosos como los exinternacionales Gema Barrachina y José Ríos, o los creadores de contenido Sergio Turull (Pitufollow), Estefanía Unzu (Verdeliss) y Sara Bacereido.

Entre ellos se encuentra también Íñigo Onieva, el marido de Tamara Falcó, que cruzó la línea con un gran tiempo tras varios meses de preparación para este reto. El empresario ha demostrado ser un gran amante del 'running' y se ha especializado en este tipo de pruebas deportivas, llegando a entrenar bajo las órdenes de Iván Álvarez, uno de los mejores triatletas españoles en media y larga distancia.

En los últimos meses, lo hemos visto sumarse a retos como la maratón de Londres o la de Berlín, donde compartió un romántico beso junto a su esposa frente a la Puerta de Brandenburgo. «Bravo a todos los españoles que habéis participado y, sobre todo, al mío. Te quiero y estoy superorgullosa de ti», escribió entonces la marquesa de Griñón junto a una fotografía de ambos.

El tiempo de Íñigo Onieva en la maratón de Nueva York: entre los mejores de la carrera

La última competición que ha afrontado Íñigo Onieva ha sido la maratón de Nueva York, donde tuvo que verse las caras con cerca de 55.000 corredores. Allí, tras recorrer los 42 kilómetros estipulados por la organización, el emprendedor madrileño logró parar el crono en la meta en 3 horas y 16 minutos, con una media de 4.37min/km.

Además de lograr su propia marca personal, consiguió colocarse entre los primeros 5037 atletas en llegar a Central Park, donde estaba colocado el final de la carrera. Un resultado que lo coloca en el 10% de corredores con mejores marcas de la competición estadounidense, algo de lo que él mismo ha presumido en sus redes sociales.

«Muy contento con el resultado. Después de un intenso año entrenando para el Ironman, mi cuerpo estaba cansado y mis piernas estaban muertas... ¡Pero de alguna manera encontré una marcha más, fui más rápido que Londres, y logré establecer mi nueva marca personal en Nueva York!», ha escrito el marido de Tamara Falcó en su cuenta de Instagram, compartiendo algunas instantáneas y vídeos de la emocionante prueba de este pasado domingo.

En esta misma publicación, Onieva ha querido agradecer la ayuda de su mujer «por su apoyo infinito durante este fin de semana», que también le dedicó un post de enhorabuena tras completar los 42 kilómetros. También a su entrenador, Iván Álvarez, que ha sido quien le ha guiado durante este duro reto «incluso en condiciones más débiles».

La de Nueva York es ya la tercera World Marathon Majors que Íñigo Onieva completa, que ya tiene la mirada fijada en su próximo objetivo a nivel competitivo. «Tokio es el siguiente», ha escrito el esposo de la colaboradora de 'El Hormiguero', que participará también en la maratón de Tokio, que se disputa en la capital japonesa el próximo domingo 1 de marzo de 2026.