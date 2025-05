Un inglés que vive en España muestra su desacuerdo con una norma social relacionada con la comida en nuestro país: «No lo entiendo»

Uno de los aspectos que más sorprenden a los extranjeros que vienen a España son los gastronómicos. La excelencia en nuestra comida, con chefs punteros y productos locales de alta calidad, lo bajos que son los precios de la comida y la bebida o la cultura del terraceo dejan sin palabras a muchos, pero los choques culturales van mucho más allá.

Ahora, Chris, un británico que lleva un tiempo viviendo en Madrid se ha viralizado con un vídeo subido en su cuenta de TikTok (@chrisinmadrid) sobre «reglas alimentarias en España» que le sorprenden y la publicación supera ya las 43.000 visualizaciones en solo un día en la red.

«Una pregunta para los españoles...» empieza el joven, antes de lanzar su gran duda. «¿Por qué el arroz no se puede comer por la noche pero un croissant sí?», comenta entre risas. Chris ha tenido más de 500 respuestas en muy poco tiempo, por lo que parece que la cuestión ha generado un gran interés.

«Estoy viendo a gente que come...»

Él pone sobre la mesa que comer una «paella por la noche o por la tarde» no está bien visto en España y que, en cambio, «estoy viendo a gente que come un croissant a las 7 de la noche». Chris insiste en que por qué no lo tiene permitido y se echa las manos a la cabeza cuando piensa que alguien come este dulce originario francés a última hora del día.

«No lo entiendo. Decidme», acaba él el vídeo, que ha dado para mucho. Un internauta llamado Lynleya ha especificado que esto es «porque nuestra comida principal es sobre las 2 o 3 de la tarde. Comer paella por la noche es muy pesado. Comer el croissant a las 7 es más una merienda». «Un chuletón con patatas no es pesado por la noche? Porque eso sí que os lo coméis...», le responde otro usuario.

Ana, otra seguidora, intenta ser empática y le comenta que «puedes comer lo que quieras cuando quieras, corazón, pero es un poco indigesto. 'De grandes cenas están las sepulturas llenas', dice un refrán». Chris le ha contestado que «me miran como si fuese completamente loco». «Aquí no hay normas tan absurdas. Haz lo que quieras», añade un tal Nasciturus.

A Chris le han dado más argumentos para valorar si es buena idea o no lo que pregunta. «En los restaurantes es lógico: la paella tiene su tiempo de preparación y por la noche es complicado y por la tarde se cierran las cocinas para preparar las cenas», sugiere Paty. Gina añade que «a la hora de cenar se comen cosas más ligeras, es más sano».