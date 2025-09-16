Una ingeniera de alimentos explica si es seguro usar el agua del grifo para cocinar nuestros platos: «La respuesta es...»

En muchas partes de España, el agua del grifo es potable y puede consumirse sin problemas, pero no ocurre lo mismo en todo el territorio y, muchas veces, lo pasamos por alto.

En algunas zonas, la calidad del agua no siempre es la más adecuada para su ingesta, debido a factores como la dureza, la presencia de minerales en exceso o tuberías antiguas que pueden afectar a su pureza.

Si nos fijamos en el uso del agua más allá de beberla, es decir, para cocinar con ella, es posible que a menudo pensemos que, al hervir el agua, esta se vuelve completamente segura para cualquier uso. Sin embargo, la realidad es que no siempre es así y el agua del grifo no siempre es apta para utilizarla en nuestras recetas de cocina.

¿Es seguro cocinar con agua del grifo? La respuesta de una ingeniera de alimentos

La ingeniera de alimentos María Zapién ha compartido un vídeo en sus redes sociales acerca de esto. En él explica que la seguridad del agua no depende únicamente de los microbios o bacterias que puedan eliminarse con la ebullición, pues también hay otros elementos como los metales pesados o ciertos contaminantes químicos, que no desaparecen al hervir el agua.

Esto significa que, incluso después de cocinar, esos compuestos pueden seguir presentes en nuestros alimentos y acabar en nuestro organismo:

«La respuesta es no, no es lo ideal. Aunque hervir el agua elimina microorganismos, no desaparece los metales pesados, nitratos, flúor o compuestos como el nitrógeno amoniacal», indica la ingeniera en el texto que acompaña a su vídeo divulgativo.

Cabe recordar que la experta indica estos parámetros siendo de México, donde indica que «la calidad del agua se ve afectada por tuberías viejas, cisternas y tinacos en mal estado», pero sus palabras pueden aplicarse también en muchas zonas de nuestro país, donde el agua del grifo no es de alta calidad.

Puede afectar al sabor y cocción de los alimentos

Además de lo indicado, la ingeniera de alimentos apunta lo siguiente: «Aunque la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que la concentración de sales no es dañina, sí puede afectar el sabor y la cocción de tus alimentos».

Así, cocinar con agua de baja calidad no siempre conlleva un riesgo evidente para la salud a corto plazo, pero sí puede tener consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, un exceso de determinadas sustancias químicas puede acumularse en el cuerpo o alterar la calidad nutritiva de los platos por lo que, atendiendo de nuevo a las palabras de la ingeniera de alimentos, lo mejor suele ser no concinar con agua del grifo, a no ser que estemos completamente seguros de que es agua de calidad para ingerirla.