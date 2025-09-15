Una ecuatoriana que vive en España, clara sobre si la comida de su país es mejor que la nuestra: «En temas de gastronomía...»

La gastronomía es, sin duda, una de las mayores señas de identidad de un país. España presume, y con razón, de tener una de las cocinas más reconocidas del mundo, capaz de competir en cualquier ranking internacional y con chefs de renombre que han llevado nuestra dieta mediterránea a lo más alto. Sin embargo, cuando se trata de comparar sabores y tradiciones culinarias, el debate nunca está cerrado. Muchos países defienden con orgullo que sus platos son insuperables y la discusión sobre cuál es la mejor gastronomía del mundo suele levantar ampollas. En ese contexto, una joven ecuatoriana que reside en España ha querido pronunciarse sobre este tema que tanto divide a los comensales. Su nombre es Anastasia Victoria y, a través de su cuenta de TikTok, ha compartido su punto de vista sobre si la comida ecuatoriana es mejor que la española.

El debate comenzó cuando la joven lanzó un comentario aparentemente inocente en un vídeo anterior. «Hace un mes dije que la comida ecuatoriana es mejor que la comida española», señaló. Sus palabras no pasaron desapercibidas y, de inmediato, uno de los usuarios le respondió con contundencia: «No existe país que tenga mejor música y gastronomía que España, digan lo que digan… lo demás se puede debatir, pero comida y música, no».

Ese cruce de opiniones refleja a la perfección la sensibilidad que despierta este tipo de discusiones. Para muchos españoles, la riqueza de nuestra cocina es indiscutible: desde una paella valenciana hasta un cocido madrileño, pasando por los pintxos o el jamón ibérico. Y sin embargo, para Anastasia, esa no es toda la verdad.

Entre el corazón y el paladar

La joven ecuatoriana quiso matizar sus palabras, dejando claro que no desprecia en absoluto la gastronomía española. «La comida española es deliciosa, nadie dice que no, pero soy ecuatoriana», explicó con firmeza, señalando que, cuando uno habla de la comida de su tierra, no lo hace solo con el estómago, sino también con el corazón.

Y en su caso, esas raíces están profundamente ligadas a los sabores de Ecuador. «Me encanta el ceviche, me encanta el encebollado, me encanta el locro… he comido comida ecuatoriana toda mi vida, me recuerda a mi familia y de donde vengo», confesó la creadora de contenido. Palabras cargadas de nostalgia que subrayan que la gastronomía es memoria y que cada plato puede transportarnos a un lugar, a un momento y a una compañía determinada.

Pese a estas palabras, la joven no rehúye reconocer la grandeza de España en muchos ámbitos: «No tengo duda que la comida española es muy buena, hay muchas cosas en las que España es mucho mejor que Ecuador, pero en temas de gastronomía, siempre voy a elegir mis raíces, perdón». Una declaración que muestra respeto hacia el país en el que vive, pero también orgullo por la cultura culinaria que la vio crecer.

España y Ecuador: dos mundos de sabores

La comparación entre la cocina española y la ecuatoriana resulta tan injusta como inevitable. En Ecuador, platos como el ceviche o el encebollado son auténticas instituciones gastronómicas, cargadas de identidad cultural. En España, el pulpo a la gallega, la tortilla de patatas o las migas también representan más que un simple bocado, son parte de la tradición y de la vida cotidiana. Sin embargo, lo que la joven pone sobre la mesa, es que la cocina no se mide únicamente en estrellas Michelin ni en popularidad internacional, sino en el vínculo emocional que se genera al disfrutarla.

Al final, como recuerda la influencer ecuatoriana, lo importante no es establecer un ranking definitivo, sino valorar lo que cada tradición culinaria aporta al mundo. «En temas de gastronomía, siempre voy a elegir mis raíces», concluyó la joven. La discusión, lejos de cerrarse, seguirá viva. Y en ella, tanto la paella como el ceviche, el jamón como el locro, tienen un lugar privilegiado. Porque la mejor gastronomía, en el fondo, siempre será la que nos recuerde quiénes somos y de dónde venimos.