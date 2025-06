Un experto en moda da el truco definitivo para el nudo de corbata: fácil, rápido y sin errores

En algún momento de la vida, casi todos los hombres se ven obligados a ponerse una corbata. El problema, claro, es que quienes no están acostumbrados a llevarla suelen tener muchos problemas a la hora de hacer el nudo.

Sobre este tema ha hablado Francisco Carpena López, un modisto que se dedica a divulgar consejos de moda masculina en TikTok. En uno de sus vídeos más compartidos, muestra un método sencillo para quienes necesiten hacerse el nudo rápidamente y sin complicaciones.

El procedimiento comienza midiendo la pala ancha de la corbata —la parte más visible— desde el cuello hasta la mano, usando como referencia el antebrazo. Una vez colocada, se trata de dar tres vueltas con la parte estrecha alrededor de la ancha. Es importante mantener todo sujeto sin apretar demasiado.

Después, llega el paso clave: tomar la segunda vuelta con los dedos y pasarla cuidadosamente por dentro de la mano. En ese momento, el nudo ya está prácticamente formado. Solo queda ajustarlo con suavidad y colocarlo correctamente en el cuello, haciendo que el tejido se asiente bien sobre la camisa.

Reacciones en los comentarios

El vídeo del experto ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula nada menos que 90.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, miles de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«Aunque no lo crean son muchísimos los que no saben hacer nudo de corbata», «Me sacó de un apuro este vídeo... Tres vídeos ví y no me enteraba y con este me salió a la primera», «¡Te hice caso y me salió mejor que de la forma tradicional!» o «¡Señor lo amo! Si me funcionó», son algunos de los comentarios más destacados.