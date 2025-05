Un español que vive en Berlín da tres consejos para viajar a la ciudad alemana: «Si sales de cervezas...»

Viajar es mucho más que trasladarse de un lugar a otro. Es sumergirse en culturas distintas, descubrir sabores, sonidos y rincones desconocidos, y, sobre todo, abrirse a nuevas formas de ver el mundo. Sin embargo, aquellos con cientos de kilómetros a sus espaldas saben que no hay mejor 'brújula' que los consejos de los locales. Aunque los libros de texto y las guías de las ciudades son excelentes fuentes de información para sacar partido a una escapada, muchas veces son quienes viven en el destino, y lo han hecho suyo, los que cuentan con los mejores consejos. Una de estas fuentes invaluables de información es Rafa, un historiador español que trabaja como guía turístico en la ciudad de Berlín y que, a través de su cuenta de TikTok, 'rafaberlintours', ha revelado cuáles son, según él, los «fallos típicos de turista» que podrían arruinar la experiencia de un visitante en la capital alemana.

Uno de los principales errores que cometen los turistas al visitar la ciudad berlinesa, según señala el creador de contenido español, es «no venir con efectivo». Y es que, aunque Alemania es una de las potencias económicas de Europa, Berlín sigue manteniendo ciertas costumbres que pueden llegar a desconcertarnos. «La gente viene con la tarjeta, porque todo se paga en tarjeta en otros lugares, pero no en Berlín, aquí necesitas 'cash'. Si sales de cervezas, si sales a comer o cenar, vas a necesitar tener efectivo», señala, revelando que muchos bares, cafeterías y pequeños restaurantes de Berlín siguen funcionando únicamente con efectivo.

El segundo consejo atañe a la planificación de las visitas. «El pensar que se va a poder hacer todo 'a pata'», advierte Rafa, es otro de los errores frecuentes. «Esta ciudad es enorme y el centro solo es de paso y para un par de cositas turísticas, vais a necesitar transporte público queráis o no». A diferencia de ciudades como Ámsterdam o incluso Viena, Berlín tiene un tamaño considerable y sus puntos de interés turísticos están bastante repartidos. Desde la Puerta de Brandeburgo hasta la East Side Gallery o el Mauerpark, es imprescindible recurrir al transporte público berlinés si se quiere aprovechar bien el tiempo.

El código de vestimenta

Por último, el guía español aborda un aspecto que suele desconcertar especialmente a los turistas latinos o españoles: el código de vestimenta para salir de fiesta. «Lo tercero, la gente que piensa que va a entrar a una discoteca bien arreglado», explica. Berlín, famosa por su vibrante vida nocturna y sus icónicas discotecas, tiene un estilo muy particular que se aleja completamente de los estándares de otras partes del mundo. Como subraya, «esto no es España, esto no es Latinoamérica», refiriéndose a la costumbre de ir arreglado a una fiesta. Y para ilustrar este contraste, comparte un dicho local que lo resume: «In the world you dress up, in Berlin you dress down», es decir, «cuanto peor vayas vestido, mucho mejor». En ese sentido, Berlín es una ciudad que, a pesar de su historia y su peso en Europa, se caracteriza por su aire desenfadado, alternativo y profundamente libre, y comprender esas claves es fundamental para no sentirse un extraño y para integrarse, aunque sea por unos días, en el ritmo de la ciudad.

Por tanto, si estás pensando en visitar Berlín, no olvides llenar tu cartera de efectivo, no subestimes las distancias y deja el traje o el vestido elegante en casa. Porque en Berlín, como bien dice el creador de contenido español, cuanto más relajado y auténtico te muestres, más cerca estarás de experimentar la ciudad como lo hacen sus propios habitantes.