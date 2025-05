Ni modelo largo ni corto: proponen un nuevo plan de la Feria de Sevilla para 'alejar a los madrileños'

La Feria de Sevilla 2025 vivió este domingo sus últimas horas con los habituales fuegos artificiales, que pusieron punto final a una celebración que se saldó con un balance positivo y sin incidentes relevantes. Además, lo destacable este año es que la Feria volvía a su formato tradicional, de martes a domingo; un tema que, aun así, no deja de generar debate tanto entre los propios sevillanos como entre las formaciones políticas que componen el consistorio hispalense.

Basándose en datos, el Ayuntamiento ha calculado que la afluencia en el Real durante esta Feria de 2025 fue de más a menos. Eso sí, durante el fin de semana se pudo observar, como en otras ediciones -independientemente del formato-, una mayor presencia de gente que venía de fuera de la capital hispalense para disfrutar de esta popular celebración. A ello precisamente se refirió el actor gaditano Adrián Pino en un vídeo publicado en TikTok (@adrianpino5), en el que propuso con tono humorístico un nuevo modelo de Feria para 'alejar a los madrileños'.

Este es el plan para alejar a los madrileños de la Feria de Sevilla

«¿Cuál es el mejor modelo de Feria? ¿El antiguo o el nuevo? Ninguno. El que yo te propongo», comienza diciendo en su vídeo Adrián Pino, matizando que se trata de «un modelo arriesgado, no te lo voy a negar, pero si nos organizamos entre todos podemos conseguir la mejor Feria de la historia. ¿Cuándo comenzaría? Eso da igual. Lo importante es que el Ayuntamiento coja y haga esas cosas«.

En primer lugar, «la Junta de Gobierno de Sevilla tiene que pagar en Madrid, en Las Ventas, un concierto gratis de C. Tangana y Sabina; Sabina, en teoría, es andaluz, pero reniega de nosotros, así que madrileño. Y gratis si estás empadronado en Madrid. La Feria empieza el día del pescaíto que sea, pero es importante que coincida con este concierto«. Tras exponer esta primera idea, este actor y guionista quiso destacar algo »importante«. Y es que »a nadie se le ocurra compartir stories y vídeos de lo bien que nos lo estamos pasando en la Feria porque, si no, el plan se va a tomar por culo. Será la primera fiesta clandestina masiva España. Eso haría que nosotros disfrutáramos nuestra Feria con un tercio menos de gente y con un 300% más de arte«.

En cuanto a los precios que habría en este modelo de Feria, Pino expone los siguientes: «Rebujito a 4 euros, montaditos a 2 euros, tortillas a 3 euros, lagartito a 4,80 euros». Por otra parte, «de cara a fuera, la Feria empieza el viernes siguiente, que sería entre cinco o siete días después de que nosotros lo hayamos disfrutado. El Ayuntamiento de Sevilla va a poner en disposición de todos los que estén empadronados en Sevilla autobuses con dirección a Islantilla, Matalascañas, Isla Cristina, Chipiona, Barbate, Chiclana y Benalmádena. Hay que renunciar a algo. Hay que renunciar a dos días de Feria. No se puede todo y ya lo hacías un poco«.

Al mismo tiempo que los sevillanos se marcharían a la playa, ese «fin de semana de Feria se hace un evento en Sevilla para los madrileños que va a ser la hostia. Con cosas que les encanta a los de Madrid. En la caseta del Ayuntamiento, mitin de Ayuso con pases cada 45 minutos. Nacho Cano actuará en la caseta del Club Pineda. Omar Montes, como principal exponente de la sevillana, hará una serie de tours por casetas de distritos; y aquí todas serán casetas de distrito. La caseta es libre para que lo disfruten ellos; los porteros se vienen con nosotros también a la playa. Y en la caseta del garbanzo negro, gente para hablar del precio del alquiler madrileño«.

Esta feria exclusiva para los madrileños también tendría sus propios precios: «Chicharrones raros de los que tienen ellos, 18 euros; bocata de calamares, 20 euros, los chocos que hayan sobrado los metemos en pan que con mayonesa no se nota ya que están 'blandurrios' y maníos; rebujito embotellado, 25 euros, no notas la diferencia y comprados en Cash Lepe, con quien tendremos un acuerdo; y churros fríos, pero es importante llamarles porras, a 12 euros. Se hacen dos o tres días antes y ellos los compran igual. Con estos precios tendremos superávit para conseguir esta Feria que queremos«. Además, en los días en los que se celebraría esta Feria para quienes vengan de Madrid, »necesitamos figurantes para que no se reconozcan entre ellos. Aquellos trabajadores que Canal Sur dejó sin trabajo cuando cerró 'Arrayán' serán contratados para hacer estos NPCs. Pero hay más. Montamos en la Plaza de España un plató perfecto para los influencers. Le ponemos focos, toros, tonterías... Les encantan. Y hay que cobrarles la entrada, claro«.

Por último, Pino concluyó este vídeo destacando que con este modelo de Feria «nos queda un sobrante de dinero con el que el domingo, o antes del domingo, podemos hacer un concierto trayendo la tecnología que hizo holograma de Michael Jackson y traer a Pascual González, pero con la orquesta del Maestranza. Y, aún así, sobrará dinero para buñuelos de despedida para todo el mundo. Si nos organizamos, lo conseguimos. En mi bio tenéis el change.org para firmar este acuerdo. Comparte este modelo de Feria. Compártelo, pero no mucho. Ya sabes a quién se lo tienes que compartir«.