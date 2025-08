Una estadounidense que vive en España, impactada por el viento en nuestro país: «Nunca he conocido tanto vocabulario»

El clima es uno de los grandes alicientes que tienen muchos extranjeros cuando vienen a España, ya sea por turismo o para empezar una nueva vida aquí. Las buenas temperaturas y los días soleados son vistos para muchos como una suerte pero el tiempo que hace aquí también es fuente de muchos choques culturales.

En varias ocasiones muchos se han sorprendido con la hora en que anochece en España y también es muy impactante vivir las abundantes lluvias inesperadas que cada vez más ponen en jaque determinadas regiones. Ahora, una estadounidense afincada en España ha querido poner otro aspecto que le choca y mucho de nuestro país.

Ella es Sophie, que lleva un tiempo instalada en Andalucía y que aprovecha su cuenta de TikTok (@sophiegrayinspain) para contar su día a día desde España. Ahora se ha viralizado un vídeo suyo, que supera ya las 371.000 visualizaciones, en el que ha hablado del viento en nuestro país y lo hace tanto por su aparición como por su vocabulario.

«Solo abreviaciones»

«Me acabo de enterar de que hay un montón de nombres para los movimientos del viento», empieza ella el vídeo. Sophie explica que ha descubierto este verano, estando en Chiclana de la Frontera, que «cada dirección del viento tiene su propio nombre y su propio efecto sobre la temperatura y el clima».

Así, la 'tiktoker' americana recuerda que en su país natal estuvo viviendo cerca de la playa en Carolina del Sur y confiesa que «nunca he conocido tanto vocabulario para describir» el viento como lo que ha descubierto aquí, Así, explica que «en España hay muchos nombres para describir el viento» y adjunta una rosa de los vientos que marca la tramontana, gregal, mistral, poniente, siroco.... «Cuando se hablaba de la dirección del viento en mi país solo veía abreviaciones basadas en los puntos cardinales típicos: norte, sur, este y oeste», remarca ella.

Más allá de esta apreciación, a Sophie le sorprende mucho que justo ese día hay mucho viento de levante en la playa La Barrosa de Chiclana. La joven desvela a sus seguidores que «no hay nadie en la playa» y que la arena pica por el viento pero que tampoco hay gente por la calle. «Es la hora de almorzar y no hay nadie y todas las ventanas están cerradas», sigue ella.

«Supongo que no me esperaba que todo el pueblo se paralizara por ráfagas de viento», comenta ella, que también reconoce que «subestimé por completo la fuerza del viento». «No he experimentado algo así en mi p... vida», acaba ella la publicación hablando como puede a la cámara y con el pelo alborotado. Sophie se pregunta además si los españoles se saben todos los nombres de los vientos de memoria.