Un escocés que vive en España tiene claro qué es lo peor de estar en Madrid en verano: «No es el calor que hace durante el día»

A pocos días de que arranque el verano en España, las altas temperaturas azotan ya a todo el país. El calor está afectando especialmente al centro y sur de la Península, donde los termómetros se situaron este fin de semana por encima de los 35 grados, tal y como informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que avisa ahora de que esta semana habrá días «muy calurosos» en casi todo el país.

En este sentido, Madrid es una de las ciudades que más sufren las altas temperaturas en esta época del año. La ciudad, que se caracteriza por su clima cálido y seco, alcanza frecuentemente los 35 grados durante el día en verano. Por ello, son muchos los residentes que, con el fin de escapar del calor sofocante de estos meses, se van de vacaciones.

Mientras muchos residentes 'huyen' de Madrid en verano, la capital recibe miles de turistas estos meses, deseosos de conocer la ciudad durante sus vacaciones. A ellos se suman los extranjeros que residen en nuestro país y experimentan el calor de la ciudad.

Este es el caso de Lucas, un joven escocés que vive en Madrid y que se ha visto impactado por las altas temperaturas de la ciudad estas semanas. Sin embargo, el creador de contenido explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@lucaskjes) que no es el calor que hace durante el día lo que más le ha sorprendido.

Lo peor del verano en Madrid

«Déjame decirte lo peor del verano en Madrid», comienza diciendo Lucas en el vídeo. «No, no es el calor que hace durante el día», aclara el joven escocés, que asegura con ironía que no se trata de que «sudo tan pronto como me voy de casa».

Para el joven escocés, lo peor del verano en Madrid es «cómo se mantiene el calor durante la noche. Incluso ahora en junio, las temperaturas nocturnas se mantienen casi en los 20 grados», señala en el vídeo, donde dice poder «lidiar» con el resto.

Las altas temperaturas durante la noche en Madrid, al igual que en el resto de España, aumentan durante los meses de julio y verano, asegura Lucas: «Durante el pico de verano, cuando hace 40 grados durante el día, hace como 25 grados mientras duermes, lo que hace muy difícil dormir».

No obstante, la situación empeora en las viviendas sin aparato de refrigeración. «Especialmente si no tienes aire acondicionado. Sin embargo, hemos hecho mejoras este año. Ya tenemos», celebra el creador de contenido.

A pesar del «sufrimiento» que supone vivir en Madrid en verano, según cuenta Lucas, el joven escocés se muestra optimista de cara a este año gracias al aire acondicionado. «Espero sobrevivir un poco mejor y dormir más de cuatro horas, por favor. Crucemos los dedos», termina diciendo, entre risas.