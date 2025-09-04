Una cubana que vive en España, sorprendida con lo que no encuentra en un supermercado: «Está asociada a tiempos de escasez»

Las redes sociales son un filón para descubrir distintas realidades, sobre todo de aquellos que viajan fuera o vienen a España por diversos motivos. Así, podemos ver como puede sorprender ciertas conductas que en nuestro país tenemos como normales, horarios bien distintos a lo que acostumbramos o productos de alimentación que llaman la atención a los de fuera.

Legmy Anguelov es una cubana afincada desde hace tiempo en España que suele contar su día a día en las redes sociales, ya sea enseñando su estilo de vida con entrenamientos o distintas recetas de un estilo bien sano. A la joven, cuyo usuario en Tik Tok es @legmy_, le llama mucho la atención los enormes pasillos de los supermercados con infinidad de leche de distintas clases que existen en España.

«Me cuesta mucho asimilar un pasillo lleno de leche, e increiblemente he buscado en todo sin encontrar leche en polvo, no hay. En España existe porque la he visto, pero no es común y casi nadie la usa», comenta indignada la joven en un vídeo con más de 800 comentarios para todos los gustos.

«Estás en el primer mundo», le dice uno de los usuarios que responde a la publicación, en la que le preguntan «en qué siglo vive» tras la búsqueda de ese producto, el cual uno de ellos indica que «la leche en polvo está asociada a tiempos de escasez en España». Mientras tanto otros usuarios indican que actualmente «se ha dejado para los bebés» y se usa en repostería. «Estamos en un país productor de leche, no tiene sentido la producción de leche en polvo aquí», interviene otro.

Continúa Legmy haciendo un recorrido por los estantes de uno de los supermercados españoles en el que advierte sobre la cantidad de bebidas vegetales que existen en el mercado. «Aquí le llaman leche, pero esto no es leche, no viene de ningún animal. Las hay de almendra, de soja, con chocolate y avena, de arroz...», indica la cubana.

Cada vez existen más bebidas vegetales que funcionan como sustitutas a la leche de origen animal. «Esto es agua con algunas almendras batidas y conservantes, no aporta nada y lo venden super caro; ahora está de moda como pero al final del día es mejor comerte tres almendras o un puñado de avena que esto», critica la joven cubana en España, que finaliza la grabación enseñando distintas leches en el pasillo como la de oveja o cabra.