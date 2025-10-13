Una española que vive en Estados Unidos, harta de lo que pasa allí cuando dice que viene de un pueblo de nuestro país: «Siguen confundidos»

Cuando uno se muda a otro país suele poner más en valor que nunca lo que tiene en casa. Añorar la familia, los amigos, el idioma, la cultura o la comida es habitual entre los que emigran, aunque la marcha sea por un ... buen motivo. Seguramente muchos tampoco se olvidan de nuestras terrazas, tardeos o pueblos.

Y es que miles de españoles se han fraguado viviendo, o pasando las vacaciones, en zonas rurales en las que tiene raíces familiares.Verbenas, sillas al aire libre y tardes correteando y jugando a pelota o en bicicleta en zonas con poco tráfico y hasta que anochece están en la mente de muchos cuando recuerdan sus mejores días.

Sin embargo, lo que para los españoles ha sido siempre normal puede chocar a otras culturas. Ahora lo ha confirmado Alexa, una joven que está estudiando en una universidad de allí y que ha contado en su TikTok (@alexaconvexa) su hartazgo cada vez que cuenta es que es de un pueblo en España y que los norteamericanos no se puedan hacer la idea de lo que es. La publicación supera las 60.000 visualizaciones en solo dos días.

«No hay un McDonald's»

«Explicar en Estados Unidos que eres de un pueblo 'random' de España es verdaderamente un reto», asegura ella, que expone que a menudo se encuentra con la típica conversación de «dónde vives?», «en pueblo». Y a continuación ella explica, como si tuviera que dar explicaciones, que en un pueblo «hay personas, hay perros, hay una señora que te saluda todos los días... y no, no hay McDonald's en cada esquina».

Alexa remarca que «intento explicarlo lo mejor que puedo» y que argumenta que su pueblo «no está cerca de ninguna ciudad conocida». También ha tenido que responder, negativamente, sobre si hay rascacielos y confiesa que nota como «me miran como si estuviera describiendo Narnia».

«Intento dar contexto, mapas, fotos, vídeos... y aún así siguen confundidos», rememora ella. Por todo ello, la joven acaba concluyendo que «ser de un pueblo 'random' de España en Estados Unidos es dar clases de geografía todos los días y aún así no se acuerdan» del sitio de donde uno procede si no es una gran ciudad.

En los comentarios, ella remarca que se ha acostumbrado a decir siempre «vivo cerca de Barcelona». La publicación ha recibido múltiples comentarios y muchos no están de acuerdo con su percepción, aunque varias personas recuerdan que para los norteamericanos solo existe su país.﻿ «No es porque seas de un pueblo, los estadounidenses directamente no ubican ni a España ni a ningún país del mundo», asegura un internauta.