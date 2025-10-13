Suscribete a
ABC Premium
Directo
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

Una española que vive en Estados Unidos, harta de lo que pasa allí cuando dice que viene de un pueblo de nuestro país: «Siguen confundidos»

Alexa está acostumbrada a tener que dar explicaciones sobre de dónde viene

Una española en Estados Unidos enseña la cantidad de vitaminas que existen en los supermercados: «Estas para niños, para que escojas las que quieras»

Una española que vive en Estados Unidos, harta de lo que pasa allí cuando dice que viene de un pueblo de nuestro país: «Siguen confundidos»
Una española que vive en Estados Unidos, harta de lo que pasa allí cuando dice que viene de un pueblo de nuestro país: «Siguen confundidos» ABC

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando uno se muda a otro país suele poner más en valor que nunca lo que tiene en casa. Añorar la familia, los amigos, el idioma, la cultura o la comida es habitual entre los que emigran, aunque la marcha sea por un ... buen motivo. Seguramente muchos tampoco se olvidan de nuestras terrazas, tardeos o pueblos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app