Un español que vive en Polonia explica cómo son los deberes que mandan en los colegios en este país: «Algunos padres están encantados»

Polonia no ha sido históricamente un país receptor de inmigrantes en busca de una nueva vida puesto que a priori hay otros destinos europeos con más oportunidades. Sin embargo, en los últimos años la situación ha dado un giro gracias a su economía en crecimiento ... , que está llevando a ganar peso en algunos sectores. Además, hay quien se instala allí por cuestiones familiares.

Fuera cual fuera el suyo, el creador de contenido 'Yo en Polonia' lleva más de una década felizmente instalado allí. Él es el Carlos, un leonés que vive en Varsovia con su familia y que cuenta desde su TikTok sus experiencias, choques culturales y costumbres polacas que todavía a día de hoy le siguen llamando la atención.

Ahora, llega ya a las 20.000 visualizaciones un vídeo suyo, subido esta misma semana, en el que ha hablado de los deberes que tienen los niños en Polonia y el cambio que el Gobierno está tratando de implantar al respecto allí últimamente, que tampoco está claro que esté funcionando a al práctica. En todo caso, a él lo tiene, como mínimo, sorprendido.

«En la práctica es muy diferente»

«En Polonia, los niños de entre 7 y 10 años viven el sueño de cualquier estudiante, y es que no tienen deberes para casa», empieza él, antes de confirmar que no es ninguna broma y explicar que «desde abril de 2024 los profesores no pueden enviar deberes, ni escritos ni prácticos, a los niños más pequeños».

Carlos ironiza que para ellos «nada de escribir 50 veces la misma palabra, nada de restas infinitas» y que «como mucho» lo que se encarga es «dibujar algún patito para mejorar la motricidad fina». «Y los niños mayores de 10 años, sí, tienen deberes, pero ojo, no son obligatorios», añade el residente en Varsovia, enfatizando en que posiblemente al final nadie los acaba haciendo.

«Esta idea ha salido del Ministerio de Educación aquí en Polonia, que casualmente lo lleva un partido de izquierdas», desvela Carlos, que no puede evitar decir un «ahí lo dejo». Más allá de esto, confirma que «en la práctica es muy diferente» porque «cada colegio aplica sus propias reglas, cada profesor tiene su forma de enseñar». Así, incide en que hay algunos profesores que sí mandan deberes y otros que «directamente no envían ninguno».

Por todo ello, como recuerda el experto en cultura polaca, «algunos padres están encantados porque sus hijos tienen todo el tiempo del mundo», mientras que otros «están muy asustados» con que no aprendan mucho. Finalmente él da una clara opinión como padre: «creo que en el punto medio está la virtud».

Así, considera que los niño no deben tener «todos los deberes del mundo» pero tampoco «absolutamente nada» porque algún trabajo, por ejemplo «ligero durante la semana» puede ir bien «para que vayan teniendo algún tipo de responsabilidad». Carlos acaba ironizando con que si Copérnico, que era polaco, cambió el universo quizás ahora los niños del país «cambian la historia aprendiendo sin deberes» y resumiendo que en todo caso «menos deberes, más infancia».