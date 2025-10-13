Suscribete a
Los convoyes de la Cruz Roja se preparan para recoger a los rehenes
Escucha las noticias de este lunes 13 de octubre

Una española en Estados Unidos enseña la cantidad de vitaminas que existen en los supermercados: «Estas para niños, para que escojas las que quieras»

Una tendencia muy marcada en los últimos tiempos en la sociedad norteamericana y que la influencer española ha querido destacar en su publicación

Eva Álvarez, experta en medicina estética explica por qué la falta de vitamina D no depende solo de la exposición al sol

Una española recién mudada a Texas detalla lo que le sorprende del país: «La gente viste más informal que en España»

Comprobar Lotería Nacional del 12 de octubre: números, resultados, décimo ganador y premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad

I. A

Las vitaminas cumplen funciones vitales para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud. Ayudan a mantener el sistema inmunitario, estimular el metabolismo, mantener huesos fuertes, y proteger las células del daño oxidativo, contribuyendo a un envejecimiento saludable. Además cada vitamina tiene funciones específicas ... que son indispensables para procesos metabólicos y para aprovechar otros nutrientes en en nuestro organismo.

