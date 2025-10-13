Una española en Estados Unidos enseña la cantidad de vitaminas que existen en los supermercados: «Estas para niños, para que escojas las que quieras»

Las vitaminas cumplen funciones vitales para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud. Ayudan a mantener el sistema inmunitario, estimular el metabolismo, mantener huesos fuertes, y proteger las células del daño oxidativo, contribuyendo a un envejecimiento saludable. Además cada vitamina tiene funciones específicas ... que son indispensables para procesos metabólicos y para aprovechar otros nutrientes en en nuestro organismo.

Hay tanta variedad de vitaminas que los supermercados en Estados Unidos han alcanzado un sorprendente nivel, añadiendo en sus pasillos la sección de vitaminas y suplementos. Tal cual. Y en este contexto realiza una publicación la española Cristina, cuyo usuario en Tik Tok es @cristinadasendallas. La joven residente en Dallas recorre un supermercado y destaca que este pasillo lleno de pastillas es lo que más le ha llamado la atención.

Energizantes, enzimas, omega-3, probióticos, para el sistema inmune, suplementos herbales, glucosa, para perder peso, para las articulaciones…raro es que uno no encuentre lo que necesita o lo que le hayan recomendado tomar allí.

Dosis bastante más altas que en España: 10 miligramos de Melatonina

Una tendencia muy marcada en los últimos tiempos en la sociedad norteamericana y que la influencer española ha querido destacar en su publicación. «Es alucinante lo grande que es y hay vitaminas de todo tipo», indica en un barrido con su cámara por uno de los pasillos. En casi cualquier supermercado, es posible encontrar pasillos enteros dedicados a las vitaminas, desde las básicas como la C, D o B12, hasta combinaciones más complejas con minerales y extractos naturales.

Existen presentaciones para cada necesidad: cápsulas, gominolas, líquidos o polvos que se disuelven en agua. También hay marcas especializadas en diferentes objetivos, como el fortalecimiento del sistema inmunológico, la mejora del sueño, el cuidado de la piel o el aumento de energía.

«Aquí hay para niños para que escojas la que quieras», sostiene Cristina, que alucina por que las dosis de los botes son bastante más grandes que en España. Por ejemplo la melatonina: hasta 10 miligramos, mientras que en nuestro país no se comercializa por encima de los 2 mg.

La imparable industria del wellness en EE.UU

Una de las razones de esta gran oferta es la cultura del wellness en Estados Unidos, donde la gente está dispuesta a invertir en su salud y busca productos que le ayuden a sentirse mejor o mejorar su rendimiento. Además, la amplia regulación y la competencia en el mercado fomentan la aparición de nuevas marcas y fórmulas. Plataformas como Amazon, iHerb o incluso farmacias locales ofrecen muchísimas opciones, las cuales tienen reseñas y descripciones detalladas para orientar al consumidor.

Sin embargo, los expertos advierten que no todas las vitaminas son necesarias ni siempre inocuas. Un exceso de ciertos suplementos puede resultar contraproducente, por lo que se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier régimen vitamínico.