Una farmacéutica desvela lo que se vende en un turno de noche: «Hay que tener más cuidado, chicos»

España tiene una legislación bastante abierta en cuanto a horarios comerciales ya que deja mucho poder de decisión a las administraciones regionales para poner condiciones a sus establecimientos. Por este mismo motivo hay zonas en las que es imposible encontrar tiendas abiertas mientras que en otras lo más habitual del mundo es aprovechar el domingo, u horas intempestivas, para ir a hacer la compra.

Caso aparte es el de las farmacias, que tienen un sistema especial que permite que siempre existan locales abiertos fuera del horario habitual, incluyendo noches, fines de semana y. festivos. Son las conocidas como farmacia de guardia pero además algunas de las grandes ciudades del país también suelen tener alguna farmacia 24 horas.

Aunque siempre se vende lo mismo, lo cierto es que en estos horarios extraordinarios suelen verse perfiles y casos muy concretos. Además, hay que recordar que en esas horas, y en las de guardia, no se suele vender nada sin receta médica de urgencia. Una farmacéutica gallega llamada Claudia, popular por su cuenta de TikTok @claudialvega, explicó hace poco qué se vende en una noche y la publicación, en menos de un mes, supera los 1,5 millones de visualizaciones.

«Estos días se están vendiendo muchísimos»

«¿Qué se vende un sábado por la noche en una farmacia? Vamos a verlo», empieza ella su vídeo, que hace chequeando todas las ventas efectuadas y registradas, por hora, en el sistema informático del local en que trabaja. El turno empieza con una dispensación de unas anticonceptivas diarias «de alguien que se olvidaría de cogerlas antes» y poco después, un antibiótico para tratar de urgencia una infección de orina.

Claudia también explica que alguien acudió a por un laxante de más de 20 euros que se da con receta médica para casos con estreñimiento crónico. Luego fueron a por un 'kit' completo antipiojos y destaca que «estos días se están vendiendo muchísimos entre los campamentos de verano, que los niños están más juntos y demás...».

Uno de las peticiones más sorprendentes de la noche es una usuaria que pide «diez tests de antígenos. No sé si eran para toda la familia o si se lo quería repetir muchas veces» porque temía tener Covid o así. Más adelante le vinieron a por un Cumbran, que es la pastilla del día después. «Esto siempre es urgente, hay que tomársela cuanto antes para que sea más efectiva».

Sorprendente es el usuario que acudió a por unas muletas a las 3:47 de la madrugada, que le provoca una risa porque ve difícil pasarlas por la ventanilla por el poco espacio disponible. En plena madrugada acudieron a por otro antibiótico para la infección de orina y otro Cumbran, lo que le lleva a recordar que «hay que tener más cuidado, chicos».

Pasadas las 5 de la madrugada dispensaron un Fortasec para alguien que estaba mal del estómago y vendieron otros dos tests de antígenos dado que «estos días hay muchos casos de Covid y se están volviendo a vender una barbaridad». Poco después se llevaron otro test, en este caso de embarazo y ella lo cuenta y aprovecha para destacar que son más fiables «con la primera orina de la mañana». «Y a las 7.15 horas, pasta de dientes blanqueadora», acaba ella su publicación, que ha generado mucho interés.